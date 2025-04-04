Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Защита фруктовых деревьев: как побелка ствола поможет улучшить урожай
Глаза выдают скрытые угрозы: раскрыта тревожная закономерность
Кажется, что он универсален: главная ошибка при выборе деликатного режима стирки
Когда авто стало роскошью: 13 способов платить меньше, но ездить как раньше
Тайные розетки на борту: куда смотреть, чтобы найти зарядку
Он висит вниз головой и убивает, как тень: леопард, который будто с другой планеты
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Усталая кожа вокруг глаз? Эти домашние рецепты вернут ей свежесть
Не пропустите: самые горячие тренды весны 2025, вдохновленные 90-ми и 2000-ми

Смерть с перьями: замаскированный под утку, но созданный для убийства

2:15
Зоосфера

Утка с зубами — звучит как начало плохого сна. Но это не фантастика, а реальность. Большой крохаль — самый страшный хищник среди уток. Он не мирно щиплет водоросли, а рыщет по прудам и рекам в поисках живой добычи. И делает это так эффективно, что рыба в округе начинает нервно трепетать.

Большой крохаль
Фото: commons.wikimedia.org by Archaeodontosaurus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Большой крохаль

Утка, которая пошла по тёмному пути

С виду — просто утка. Но чуть больше, массивнее и с размахом крыльев до метра. Клюв длинный, тонкий, с загибом на конце, как у настоящего хищника. А вдоль краёв — жутковатые "зубы". На самом деле это жёсткие щетинки, эволюционно заточенные не фильтровать воду, а цеплять скользкую рыбу.

Гибкость, скорость, атака

В отличие от хищных птиц, у крохаля нет ни когтей, ни клюва-молота. Зато у него есть лапы-ласты, аэродинамичное тело и умение нырять, как аквалангист. Он выслеживает добычу из-под воды, а потом бросается на неё с резким ускорением. И хватает добычу длиной с половину собственного тела!

Распространённый кошмар водоёмов

Эта жуткая утка заселила почти всю Северную полушарию: от Америки до Азии. И мало того, что она прекрасно плавает, крохаль ещё и великолепно летает — на дальние дистанции со скоростью 80 км/ч, а в момент опасности разгоняется до 120!

Сначала романтика, потом одиночество

Самцы крохаля — настоящие романтики на брачном параде. Песни, танцы, модные наряды — всё ради дамы сердца. Но как только яйца отложены, самец таинственно исчезает. Самка в одиночку выводит до 12 птенцов, которые уже на следующий день после вылупления умеют прыгать с высоты, плавать и… охотиться.

Птенцы с характером

Маленькие крохали — это не милые пушистики, а мини-хищники. Уже через неделю они активно охотятся, а через пару месяцев начинают летать и наводить ужас на новых водоёмах. Вот так невинная утка превращается в смертоносную машину.

Уточнения

Большо́й кроха́ль (лат. Mergus merganser) — крупная утка с узким удлинённым клювом, обычно ассоциируемая с тихими реками и озёрами северной тайги.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Автомобили стали роскошью: почему россияне отказались от покупок?
Авто
Автомобили стали роскошью: почему россияне отказались от покупок? Аудио 
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Домашние животные
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки Аудио 
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Красота и стиль
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили Аудио 
Популярное
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили

Кажется, что выбрать крем — дело простое. Но один промах, и средство может не только не помочь, но и навредить. Рассказываем, как выбрать правильно.

Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным
Дедлайн для Киева: какой удар готовит Россия после паузы в переговорах? Дмитрий Плотников Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Последние материалы
Защита фруктовых деревьев: как побелка ствола поможет улучшить урожай
Глаза выдают скрытые угрозы: раскрыта тревожная закономерность
Кажется, что он универсален: главная ошибка при выборе деликатного режима стирки
Когда авто стало роскошью: 13 способов платить меньше, но ездить как раньше
Тайные розетки на борту: куда смотреть, чтобы найти зарядку
Он висит вниз головой и убивает, как тень: леопард, который будто с другой планеты
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Усталая кожа вокруг глаз? Эти домашние рецепты вернут ей свежесть
Не пропустите: самые горячие тренды весны 2025, вдохновленные 90-ми и 2000-ми
Вопреки всему: Suzuki и Subaru заработали 1 млрд рублей в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.