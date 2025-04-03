Когда природа решила, что двух глаз мало: феномен японского серау

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На фото — зверь с четырьмя глазами. Фотошоп? Радиоактивная мутация? Или нейросеть переборщила с креативом? Ни то, ни другое! Перед вами настоящий японский серау — лохматый эндемик и национальный символ Японии. Выглядит странно, но причин для паники нет.

Фото: commons.wikimedia.org by Alpsdake, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Японский серау

Загадка лишних глаз

Да, у него действительно как будто четыре глаза. Два обычных — сверху. А вот пара пониже — это вовсе не глаза, а предглазничные железы. Они выделяют особый пахучий секрет и помогают животному метить территорию. Серау аккуратно трет мордой ветки в своём лесном "дворе" — около 10-15 гектаров — и как бы говорит: "Это моё, проходи мимо".

Особенно заметными железы становятся в сезон любви, а в обычное время почти не бросаются в глаза.

Территориальные, но не агрессивные

На своей территории камосик — хозяин строгий. Ни зверей, ни чужих камосиков не терпит. Даже родню — только в брачный сезон и по уважительной причине. Но до драк дело почти не доходит. Причина? Семейные традиции. Близкие родственники — горалы и овцебыки — решают споры без крови, и серау придерживаются того же.

Вторая причина — у них и так не шибко с размножением.

Пушистая редкость

Самка рожает максимум одного малыша в год — и то не каждый год. Половая зрелость приходит к 2,5 годам, беременность длится 8 месяцев, а потом ещё 2 года заботы о детёныше. Папаши в воспитании участия не принимают — ушли за сигаретами и пропали.

Если бы серау ещё и устраивали смертельные схватки, вид давно бы исчез без всяких хищников.

От вымирания к статусу символа

И он почти исчез. К середине XX века численность серау сократилась до жалких 2 000 особей. Причина — активная охота. Мясо вкусное, мех ценный — ловили без разбора. К счастью, вовремя ввели запрет. Сейчас популяция выросла до 100 000 и животное охраняется законом.

И всё бы ничего, но…

Проблема в том, что серау стал слишком уверенным в себе. Он наведывается в сады и огороды, поедает саженцы и листочки, будто не замечает границы между лесом и деревней. Регулировать численность больше некому — японский волк вымер, а медведи на роль контролёров не годятся.

Правительство то запрещает, то разрешает отстрел в отдельных случаях, но сдержать пушистого наглеца пока не получается. Серау гуляет где хочет — и, судя по всему, очень этим доволен.

Уточнения

Японский серау или японский сероу (лат. Capricornis crispus), — млекопитающее семейства полорогих, эндемик Японских островов.

