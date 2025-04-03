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Революция в зоомире: безопасная стерилизация без ножа и боли

2:32
Зоосфера

Что, если стерилизация кошек больше не потребует наркоза, скальпеля и долгого восстановления? Учёные уже сделали первые шаги к такому будущему. Благодаря генной терапии теперь возможно контролировать фертильность у кошек без хирургического вмешательства — безопасно, эффективно и без стресса для питомца.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com
Кошка

Как всё работает

Команда из Массачусетской больницы общего профиля при участии Гарвардской медицинской школы разработала метод, основанный на использовании антимюллерова гормона (АМГ). Этот гормон естественным образом вырабатывается у млекопитающих и отвечает за развитие половых клеток. Учёные выяснили, что при искусственном повышении его уровня можно заблокировать овуляцию у кошек.

В организм животного вводится генетический материал, который заставляет клетки вырабатывать АМГ в аномально высоких дозах. В результате фолликулы в яичниках не развиваются, овуляция не происходит — и кошка становится бесплодной. Главное отличие от хирургической стерилизации — при этом сохраняется естественный гормональный фон. Поведение и активность животного не меняются.

Безопасно и без побочных эффектов

В исследовании участвовали десять кошек. Шесть из них получили генную терапию, три остались в контрольной группе. Через два года наблюдений оказалось, что только у кошек из контрольной группы родилось потомство. Те, кто прошёл генную терапию, не забеременели. При этом ни у одной из них не возникло осложнений или гормональных нарушений.

Почему это важно

Обычная стерилизация часто вызывает стресс, набор веса и изменение поведения у домашних животных. А для бездомных кошек операция — и вовсе редкая роскошь. Новый метод позволяет стерилизовать животных быстрее, дешевле и безболезненно, что особенно актуально для приютов и волонтёров.

Исследование уже опубликовано в Nature Communications, а также получило отклик в научных медиа. Это говорит о высоком потенциале метода и серьёзных перспективах для его применения.

Что дальше

Учёные планируют протестировать метод на других животных, включая собак, и продолжить изучение долгосрочных эффектов терапии. Если дальнейшие исследования подтвердят её безопасность, это станет новым стандартом в ветеринарии.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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