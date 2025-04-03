Замёрз — оттаял — пошёл дальше: самые морозоустойчивые создания на Земле

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Животный мир полон удивительных рекордсменов, но есть категория настоящих отморозков. Их тела приспособлены к таким температурам, при которых у других кровь бы давно застыла — и не только в жилах. Вот пять экстремальных чемпионов по жизни на холоде.

Фото: flickr.com by Geoff Gallice, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ленивец Гоффмана

5 место: Нелетающие птицы

Пингвины, страусы, киви — вся эта компания обладает куда более "прохладной" температурой тела, чем большинство их летающих сородичей.

Если обычные птицы поддерживают до 43 °C (всё ради полета!), то у их нелетающих собратьев всего около 38 °C. Это примерно как у млекопитающих. Полет требует бешеного метаболизма — отсюда и жар в теле. Но если летать не нужно, можно и не греться лишний раз.

4 место: Ленивец

Самый "замороженный" из млекопитающих. Его температура может падать до 25 °C даже при бодрствовании — это уже опасно для человека.

У него настолько медленный обмен веществ, что тело почти не греется. Иногда температура падает до 20 °C, и зверёк впадает в оцепенение. Ходячее спокойствие — и буквально, и метаболически.

3 место: Сибирский углозуб

Этот амфибийный герой спокойно ползает по снегу и переживает заморозки до +0,5 °C. Всё дело в глицерине, который вырабатывается его печенью. Он не даёт тканям замерзать — и углозуб может даже вмерзнуть в лёд, а потом ожить. Звучит как магия, но это чистая биохимия.

2 место: Рыба-улитка

Живёт в ледяных глубинах Арктики, где вода уходит в минус. Как не замёрзнуть? Правильно — вырабатывать особые антифризные белки. Они буквально светятся под кожей рыбы — и защищают её внутренности от кристаллизации льда.

1 место: Снежные блохи и хионеи

Малюсенькие, почти невидимые, но с характером! Живут при -10 °C, прыгают по снегу благодаря собственному антифризу. Но если становится совсем холодно — эти отморозки прибегают к радикальной мере: отрывают себе лапки, чтобы не умереть от обморожения.

Вот так, пока мы кутаемся в шарфы при первых заморозках, эти удивительные создания спокойно живут, ползают и даже прыгают в условиях, где техника выходит из строя, а люди рискуют жизнью. Их тела — настоящие лаборатории природной инженерии, где антифризы, замедленные метаболизмы и экстремальные адаптации работают без сбоев. Мир холода для них не угроза, а привычная среда. Настоящие отморозки — и в этом их уникальность.

Уточнения

Лени́вцы (лат. Folivora, дословно — "листоеды") — подотряд млекопитающих из отряда неполнозубых (Pilosa).

