Хвостатый пешеход: как научить собаку правилам дорожного движения

Каждый день собаки по всему миру оказываются под колёсами машин — чаще всего из-за того, что выбежали на дорогу в самый неподходящий момент. Особенно высок риск в городах с плотным трафиком. Но избежать трагедии можно — достаточно научить питомца нескольким простым, но важным командам. Рассказываем, как это сделать правильно.
Безопасность начинается с простых привычек. Никогда не отпускайте собаку с поводка возле дороги и не позволяйте ей выбегать из подъезда без контроля. Для свободных прогулок есть специально оборудованные площадки — именно там питомцу можно дать больше свободы.
Рядом с проезжей частью кинологи рекомендуют использовать короткий и прочный поводок. А вот рулетку лучше оставить для парка, где нет автомобилей.
Перед переходом остановите собаку: "Стой!". Ждите зелёного сигнала светофора. Затем — команда "Рядом!" и спокойный переход в заданном вами темпе.
Поначалу тренируйтесь в безопасных местах, но со временем переносите занятия в более оживлённые районы. Постепенно собака научится сохранять спокойствие даже в шумной обстановке.
Обучение не терпит суеты. Главное — заниматься регулярно, усложняя условия постепенно. Только систематическая практика сделает поведение собаки устойчивым и предсказуемым.
Научить собаку переходить дорогу — значит подарить ей безопасность в городских джунглях.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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