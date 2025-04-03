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Хвостатый пешеход: как научить собаку правилам дорожного движения

2:31
Зоосфера

Каждый день собаки по всему миру оказываются под колёсами машин — чаще всего из-за того, что выбежали на дорогу в самый неподходящий момент. Особенно высок риск в городах с плотным трафиком. Но избежать трагедии можно — достаточно научить питомца нескольким простым, но важным командам. Рассказываем, как это сделать правильно.

Собака на прогулке
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian
Собака на прогулке

Гуляем с умом

Безопасность начинается с простых привычек. Никогда не отпускайте собаку с поводка возле дороги и не позволяйте ей выбегать из подъезда без контроля. Для свободных прогулок есть специально оборудованные площадки — именно там питомцу можно дать больше свободы.

Рядом с проезжей частью кинологи рекомендуют использовать короткий и прочный поводок. А вот рулетку лучше оставить для парка, где нет автомобилей.

Три главные команды

  • Чтобы собака знала, как вести себя на улице, стоит обучить её трём ключевым командам.

Стой

  • Эта команда — основа безопасности. С её помощью собака останавливается перед дорогой и ждёт, пока вы разрешите двигаться дальше. Начинайте тренировки в спокойной обстановке. Повторяйте упражнение регулярно и обязательно хвалите питомца за успех.

Рядом

  • Эта команда поможет удержать животное рядом во время перехода. Собака должна идти у выбранной вами ноги, соблюдая ваш темп. Хвалите и подкармливайте её, когда она делает всё правильно.

Ко мне

  • Незаменима в экстренной ситуации, когда собака вырывается и мчится к дороге. Если питомец не откликается, тут же подайте команду "Стой!" громко и чётко.

Как применять команды на практике

Перед переходом остановите собаку: "Стой!". Ждите зелёного сигнала светофора. Затем — команда "Рядом!" и спокойный переход в заданном вами темпе.

Поначалу тренируйтесь в безопасных местах, но со временем переносите занятия в более оживлённые районы. Постепенно собака научится сохранять спокойствие даже в шумной обстановке.

Последовательность и терпение

Обучение не терпит суеты. Главное — заниматься регулярно, усложняя условия постепенно. Только систематическая практика сделает поведение собаки устойчивым и предсказуемым.

Научить собаку переходить дорогу — значит подарить ей безопасность в городских джунглях.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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