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Кошка — как антидепрессант: правда, подтверждённая наукой

1:32
Зоосфера

Привыкли считать, что в роли терапевтов хороши только собаки? Возможно, пора пересмотреть этот стереотип. Некоторые кошки справляются с этой задачей не хуже хвостатых коллег, и теперь на это есть научные доказательства.

Кошка и ребёнок
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка и ребёнок

Кошки-терапевты: учёные подтвердили: некоторые мурлыки умеют лечить душу

Исследователи из Университета штата Вашингтон провели масштабную работу, результаты которой опубликовал Newsweek. Они изучили поведение кошек по всей Бельгии и сравнили животных, участвующих в терапевтических программах, с обычными домашними мурлыками.

Оказалось, что терапевтические кошки действительно существуют - и отличаются особым характером. Они более социальны, контактны и охотно взаимодействуют с людьми, проявляя поведенческие черты, похожие на тех, что делают собак незаменимыми помощниками в эмоциональной поддержке.

Интересно, что таких кошек не нужно специально дрессировать. В отличие от собак, многие из них просто рождаются с нужными чертами - и это никак не зависит от породы.

"Наша цель — не сделать из кошек новых терапевтов", — подчёркивают авторы исследования. — "Но важно признать: некоторым кошкам действительно нравится быть рядом с людьми и дарить им спокойствие".

В правильной обстановке и с учётом индивидуальных особенностей такие кошки могут стать тихими союзниками тех, кто нуждается в психологической опоре.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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