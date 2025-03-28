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Самые долгоживущие породы кошек — проверьте, есть ли среди них ваша

2:00
Зоосфера

Если вы хотите пушистого друга на долгие годы, стоит выбирать породу с природным даром к долголетию. Хотя средняя продолжительность жизни кошек составляет 12–15 лет, некоторые породы регулярно перешагивают этот рубеж — и живут до 20, а то и 25 лет.

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Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Эти кошки живут дольше всех: 7 пород, которые могут стать вашими спутниками на десятилетия

Вот семь чемпионов по кошачьему долголетию, которые не только долго живут, но и радуют характером:

  • Сиамская кошка
    Срок жизни: 15–20+ лет
    Особенности: активная, любознательная, разговорчивая. Сиамцы обожают быть в центре внимания и редко болеют.
  • Бирманская кошка
    Срок жизни: 16–18 лет
    Особенности: ласковая, уравновешенная, прекрасно ладит с детьми. Живёт долго и сохраняет нежный характер до старости.

  • Русская голубая
    Срок жизни: 15–20 лет
    Особенности: интеллигентная и сдержанная, но преданная. Обладает крепким здоровьем и спокойным нравом.

  • Рэгдолл
    Срок жизни: 15–25 лет
    Особенности: настоящие «тряпичные куклы» — обожают лежать на руках, не склонны к агрессии. Живут долго и без лишнего стресса.

  • Мейн-кун
    Срок жизни: 12–15 лет (часто дольше)
    Особенности: крупные, но добродушные. Мейн-куны крепкие и выносливые, особенно при хорошем уходе.

  • Бомбейская кошка
    Срок жизни: 15–20 лет
    Особенности: энергичная, игривая, ориентирована на человека. Обожает общение и легко адаптируется.

  • Американская короткошёрстная
    Срок жизни: 15–20 лет
    Особенности: неприхотлива, дружелюбна, отлично ладит с детьми и другими питомцами. Устойчива к заболеваниям.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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