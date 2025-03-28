Самые долгоживущие породы кошек — проверьте, есть ли среди них ваша

Если вы хотите пушистого друга на долгие годы, стоит выбирать породу с природным даром к долголетию. Хотя средняя продолжительность жизни кошек составляет 12–15 лет, некоторые породы регулярно перешагивают этот рубеж — и живут до 20, а то и 25 лет.
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот
Эти кошки живут дольше всех: 7 пород, которые могут стать вашими спутниками на десятилетия
Вот семь чемпионов по кошачьему долголетию, которые не только долго живут, но и радуют характером:
Сиамская кошка Срок жизни: 15–20+ лет Особенности: активная, любознательная, разговорчивая. Сиамцы обожают быть в центре внимания и редко болеют.
Бирманская кошка Срок жизни: 16–18 лет Особенности: ласковая, уравновешенная, прекрасно ладит с детьми. Живёт долго и сохраняет нежный характер до старости.
Русская голубая Срок жизни: 15–20 лет Особенности: интеллигентная и сдержанная, но преданная. Обладает крепким здоровьем и спокойным нравом.
Рэгдолл Срок жизни: 15–25 лет Особенности: настоящие «тряпичные куклы» — обожают лежать на руках, не склонны к агрессии. Живут долго и без лишнего стресса.
Мейн-кун Срок жизни: 12–15 лет (часто дольше) Особенности: крупные, но добродушные. Мейн-куны крепкие и выносливые, особенно при хорошем уходе.
Бомбейская кошка Срок жизни: 15–20 лет Особенности: энергичная, игривая, ориентирована на человека. Обожает общение и легко адаптируется.
Американская короткошёрстная Срок жизни: 15–20 лет Особенности: неприхотлива, дружелюбна, отлично ладит с детьми и другими питомцами. Устойчива к заболеваниям.
Уточнения
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".