Самые долгоживущие породы кошек — проверьте, есть ли среди них ваша

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы хотите пушистого друга на долгие годы, стоит выбирать породу с природным даром к долголетию. Хотя средняя продолжительность жизни кошек составляет 12–15 лет, некоторые породы регулярно перешагивают этот рубеж — и живут до 20, а то и 25 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кот

Эти кошки живут дольше всех: 7 пород, которые могут стать вашими спутниками на десятилетия

Вот семь чемпионов по кошачьему долголетию, которые не только долго живут, но и радуют характером:

Сиамская кошка

Срок жизни: 15–20+ лет

Особенности: активная, любознательная, разговорчивая. Сиамцы обожают быть в центре внимания и редко болеют.

Бирманская кошка

Срок жизни: 16–18 лет

Особенности: ласковая, уравновешенная, прекрасно ладит с детьми. Живёт долго и сохраняет нежный характер до старости.

Срок жизни: 16–18 лет Особенности: ласковая, уравновешенная, прекрасно ладит с детьми. Живёт долго и сохраняет нежный характер до старости. Русская голубая

Срок жизни: 15–20 лет

Особенности: интеллигентная и сдержанная, но преданная. Обладает крепким здоровьем и спокойным нравом.

Срок жизни: 15–20 лет Особенности: интеллигентная и сдержанная, но преданная. Обладает крепким здоровьем и спокойным нравом. Рэгдолл

Срок жизни: 15–25 лет

Особенности: настоящие «тряпичные куклы» — обожают лежать на руках, не склонны к агрессии. Живут долго и без лишнего стресса.

Срок жизни: 15–25 лет Особенности: настоящие «тряпичные куклы» — обожают лежать на руках, не склонны к агрессии. Живут долго и без лишнего стресса. Мейн-кун

Срок жизни: 12–15 лет (часто дольше)

Особенности: крупные, но добродушные. Мейн-куны крепкие и выносливые, особенно при хорошем уходе.

Срок жизни: 12–15 лет (часто дольше) Особенности: крупные, но добродушные. Мейн-куны крепкие и выносливые, особенно при хорошем уходе. Бомбейская кошка

Срок жизни: 15–20 лет

Особенности: энергичная, игривая, ориентирована на человека. Обожает общение и легко адаптируется.

Срок жизни: 15–20 лет Особенности: энергичная, игривая, ориентирована на человека. Обожает общение и легко адаптируется. Американская короткошёрстная

Срок жизни: 15–20 лет

Особенности: неприхотлива, дружелюбна, отлично ладит с детьми и другими питомцами. Устойчива к заболеваниям.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



