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Проточная вода как дорогой коктейль: как кошки выбирают, откуда пить

Зоосфера » Кошки

Удобная миска, чистая вода, заботливый хозяин… А кошка упрямо выбирает лужу на улице или струю из-под крана. Знакомо? Это не каприз, а природная логика.

Кошка пьет воду
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка пьет воду

Инстинкты — против воды рядом с едой

Одна из причин кроется в глубинном инстинкте. В дикой природе кошки никогда не пьют рядом с местом охоты. Считается, что вода, близкая к источнику еды, может быть загрязнена остатками добычи и, следовательно, опасна. Даже домашняя кошка чувствует это на уровне подсознания.

Плюс — обострённое обоняние. Если рядом с миской чувствуется еда, вода теряет для кошки привлекательность. Яркий запах мешает воспринимать её как чистую.

Материал, запах, соседи — всё имеет значение

Миска из пластика может сохранять посторонние ароматы, которые раздражают питомца. А если рядом побывало другое животное — и вовсе труба. Кошка может отказаться от воды просто потому, что что-то "не так". И часто этим "не так" оказывается место или запах.

Почему двойная миска — плохая идея

Миска, в которой рядом еда и вода, кажется удобной только человеку. Кошке же такое соседство может показаться подозрительным — и она просто игнорирует воду.

Проточная вода — залог интереса и безопасности

Струя воды из-под крана — не просто игра, а сигнал: "это безопасно". Движущаяся вода кажется кошке чище, живее и интереснее. Именно поэтому она так часто выбирает умывальник вместо миски.

Что делать, если кошка почти не пьёт

Разместите несколько ёмкостей с водой в разных уголках дома. Миски разной формы, из разных материалов, в непривычных местах — всё это работает. Иногда кошке просто нужно найти свою "идеальную" воду.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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