Хвост виляет, а зубы наготове: что скрывает милая морда вашей собаки

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Ваша собака вдруг начинает рычать, бросается на других животных или даже на вас? Это может быть тревожным сигналом, но не стоит паниковать: агрессию можно не только контролировать, но и полностью устранить, если понять её причины и действовать правильно.

Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian Собака воет

Что провоцирует агрессию

Поведение собаки — это всегда реакция на внешние или внутренние раздражители. Чаще всего агрессия появляется из-за:

Страха. Самый частый триггер — животное чувствует угрозу.

Самый частый триггер — животное чувствует угрозу. Защиты территории. Особенно ярко выражена у сторожевых пород.

Особенно ярко выражена у сторожевых пород. Боли. Даже лёгкий дискомфорт может вызывать раздражение.

Даже лёгкий дискомфорт может вызывать раздражение. Фрустрации. Недостаток активности — частая причина "вспышек" у домашних питомцев.

Как снизить уровень агрессии

Чтобы поведение не вышло из-под контроля, важно не просто реагировать, а предупреждать. Вот что может помочь:

Раннее обучение и социализация. Собаки, которые с детства привыкают к людям и другим животным, реже проявляют агрессию.

Собаки, которые с детства привыкают к людям и другим животным, реже проявляют агрессию. Распознавание сигналов. Научитесь "читать" собаку: оскал, замирание, хвост, прижатые уши — всё это признаки напряжения.

Научитесь "читать" собаку: оскал, замирание, хвост, прижатые уши — всё это признаки напряжения. Регулярные физические и умственные нагрузки. Прогулки, игры, тренировки — отличный способ выплеснуть энергию мирным путём.

Прогулки, игры, тренировки — отличный способ выплеснуть энергию мирным путём. Консультация с ветеринаром. Боль или заболевания могут быть причиной резкой смены поведения.

Боль или заболевания могут быть причиной резкой смены поведения. Работа с кинологом. Если агрессия перешла в открытую форму, не рискуйте — обратитесь к специалисту.

А ещё, не забывайте: любовь и последовательность способны творить чудеса. Собаки чувствуют отношение к себе — и отвечают взаимностью.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

