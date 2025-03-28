Это открытие может изменить агрономию — белок PORCUPINE спасает растения от стресса

Когда на улице холодает, мы прячемся под пледом. А что делают растения, у которых нет ни ног, ни укрытия? Ответ удивителен: они переписывают свои собственные гены, чтобы выжить.
Белок, без которого растения замирают
Учёные из Университета Умео под руководством Варвары Дикой выявили ключевого "игрока" в защите растений от холода — белок PORCUPINE. Он отвечает за сплайсинг РНК - важнейший этап, при котором клетка "редактирует" гены и решает, какие белки нужно производить.
При правильной работе PORCUPINE помогает растениям адаптироваться к низким температурам, включая защитные механизмы. Но стоит гену дать сбой — и всё рушится.
Что происходит при сбое
В экспериментах растения с мутированным PORCUPINE, даже при относительно мягких +16 °C, выглядели угнетёнными:
Это значит: без правильной РНК-обработки организм не может включить защиту, не производит нужные белки — и начинает страдать от холода.
Гены против климата
Когда температура падает, уровень РНК PORCUPINE резко возрастает. Это говорит о том, что растения сами активируют этот белок в условиях стресса, как бы "переключаясь в зимний режим".
Так природа на молекулярном уровне борется за выживание — без всяких пальто и шапок.
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