Ошибки, которые совершают почти все владельцы собак

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1:45
Зоосфера

Мы любим своих собак и уверены, что понимаем их с полуслова. Но исследования говорят обратное: люди часто неверно считывают эмоции своих питомцев — и это может серьёзно мешать общению.

Собака породы Кавказская овчарка
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Собака породы Кавказская овчарка

Собака грустит, а вы этого не замечаете: почему мы ошибаемся в эмоциях питомцев

Учёные из Университета Аризоны провели серию экспериментов. В первом людям показывали видео, где собаки были счастливы или обеспокоены. Во втором — более сложные ролики: поведение животного не соответствовало ситуации. Например, собака радуется поводку, но в кадре включается пылесос — и выражение морды говорит об испуге.

Результат поразил. Люди почти всегда делали вывод о чувствах собаки, опираясь на ситуацию, а не на мимику или поведение животного. Если собака в ролике виляла хвостом, а рядом лежала игрушка — её считали счастливой, даже если на морде явно был страх.

"Мы не так хороши в интерпретации эмоций собак, как нам кажется", — подчёркивает зоопсихолог Холли Молинаро.

Вместо внимательного наблюдения за телом и мимикой питомца, мы часто навязываем собственные ожидания: «Она же видит поводок, значит, рада». Но собаки, как и люди, могут испытывать смешанные эмоции, тревожиться или путаться — особенно в непривычной обстановке.

Что делать? Наблюдать, учиться и не полагаться только на интуицию. Чем внимательнее вы относитесь к реакциям собаки — к положению ушей, хвоста, к выражению глаз — тем лучше поймёте её настроение. А это уже первый шаг к настоящему доверию.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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