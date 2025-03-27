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Секрет древнего носорога раскрыт: он был не тем, за кого его принимали

1:40
Зоосфера

Сундайский носорог, один из самых редких млекопитающих на планете, может получить новое научное название, которое лучше отразит его уникальность. Исследование международной группы учёных выявило, что это не просто "вариант" индийского носорога, а отдельный вид с особой историей и образом жизни.

Носорог
Фото: www.flickr.com by Деннис Джарвис из Галифакса, Канада, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Носорог

Уникальный и забытый: редчайшему носорогу с Явы дадут новое научное имя

Что обнаружили зоологи

Исследование под руководством зоолога Франческо Нарделли и палеонтолога Курта Хейссига показало:

  • У сундайского носорога узкий череп, низкий затылок и короткий нос, идеально подходящий для поедания листвы.

  • В отличие от него, индийский носорог обладает массивным черепом и длинными зубами, приспособленными к травоядному рациону.

  • Они также отличаются поведением: индийские носороги могут образовывать временные стада, а сундайские — строго одиночны.

Новое имя — новая глава

С учётом анатомических и поведенческих различий, учёные предложили переименовать сундайского носорога в Eurhinoceros sondaicus. Это название подчёркивает его отдельную эволюционную линию и поможет точнее позиционировать его в научных классификациях.

Почему это важно

Сундайский носорог находится на грани исчезновения, и точное понимание его биологии и истории необходимо для:

  • разработки эффективных программ охраны;

  • сохранения его естественной среды обитания;

  • предотвращения гибели последней популяции, которая сейчас выживает только в одном национальном парке Индонезии.

Уточнения

Носоро́ги - семейство непарнокопытных млекопитающих из надсемейства носорогобразных, содержащее пять современных видов, распространённых в Африке и Азии.

Автор Дмитрий Тезнев
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