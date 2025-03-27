Секрет древнего носорога раскрыт: он был не тем, за кого его принимали

Сундайский носорог, один из самых редких млекопитающих на планете, может получить новое научное название, которое лучше отразит его уникальность. Исследование международной группы учёных выявило, что это не просто "вариант" индийского носорога, а отдельный вид с особой историей и образом жизни.
Что обнаружили зоологи
Исследование под руководством зоолога Франческо Нарделли и палеонтолога Курта Хейссига показало:
Новое имя — новая глава
С учётом анатомических и поведенческих различий, учёные предложили переименовать сундайского носорога в Eurhinoceros sondaicus. Это название подчёркивает его отдельную эволюционную линию и поможет точнее позиционировать его в научных классификациях.
Почему это важно
Сундайский носорог находится на грани исчезновения, и точное понимание его биологии и истории необходимо для:
Носоро́ги - семейство непарнокопытных млекопитающих из надсемейства носорогобразных, содержащее пять современных видов, распространённых в Африке и Азии.
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