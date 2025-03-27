Невидимая угроза: что скрывает коричневая плёнка на миске у собаки

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы заметили липкий налёт или коричневатую плёнку на стенках миски вашей собаки, не откладывайте уборку. Это не просто грязь — скорее всего, речь идёт о биоплёнке, которая может быть опасна.

Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Щенок шарпея с куском мяса

На миске собаки появилась коричневая слизь: срочно действуйте

Биоплёнка — это скопление микробов, объединённых в слизистую матрицу. Она появляется там, где влажно и тепло — например, в миске с водой. Когда собака пьёт, миллионы бактерий из её рта попадают в воду. А дальше — благоприятная среда для размножения.

Чем это опасно? Некоторые из бактерий могут вызывать желудочно-кишечные расстройства и снижать иммунитет питомца. Особенно если он старый, ослаблен или имеет хронические болезни.

Как бороться с биоплёнкой:

Мойте миску каждый день - горячей водой с мылом.

- горячей водой с мылом. Если миска стоит на улице — мойте миску два раза в день .

. Используйте отдельную губку или щётку , а не ту же, что для посуды.

, а не ту же, что для посуды. Избегайте агрессивной бытовой химии, особенно с хлором — это вредно для животных.

Домашний лайфхак от экспертов

Раз в неделю замачивайте миску в растворе уксуса:

1 часть уксуса на 2 части воды, держите 5-10 минут.

Уксус отлично разрушает биоплёнку и убивает патогены.

Профилактика занимает всего пару минут в день, но защищает вашего питомца от лишних проблем со здоровьем.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



