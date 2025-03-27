Невидимая угроза: что скрывает коричневая плёнка на миске у собаки

Если вы заметили липкий налёт или коричневатую плёнку на стенках миски вашей собаки, не откладывайте уборку. Это не просто грязь — скорее всего, речь идёт о биоплёнке, которая может быть опасна.
Биоплёнка — это скопление микробов, объединённых в слизистую матрицу. Она появляется там, где влажно и тепло — например, в миске с водой. Когда собака пьёт, миллионы бактерий из её рта попадают в воду. А дальше — благоприятная среда для размножения.
Чем это опасно? Некоторые из бактерий могут вызывать желудочно-кишечные расстройства и снижать иммунитет питомца. Особенно если он старый, ослаблен или имеет хронические болезни.
Как бороться с биоплёнкой:
Домашний лайфхак от экспертов
Раз в неделю замачивайте миску в растворе уксуса:
1 часть уксуса на 2 части воды, держите 5-10 минут.
Уксус отлично разрушает биоплёнку и убивает патогены.
Профилактика занимает всего пару минут в день, но защищает вашего питомца от лишних проблем со здоровьем.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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