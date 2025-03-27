Ваша кошка приносит мячик: вот что это говорит о ней

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваша кошка приносит мячик обратно, не спешите удивляться — вы не одиноки. Исследование, опубликованное в PLOS One, показало: около 40 % кошек время от времени играют в "апорт", хотя подобное поведение традиционно считают "собачьим".

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка

Почему кошки приносят игрушки, как собаки: странная привычка с древними корнями

В отличие от собак, кошек никто специально не отбирал по признакам обучаемости. Но факты говорят сами за себя: почти 95 % кошек, играющих в апорт, начали делать это сами, без тренировок и дрессировки.

Опрос более 8000 владельцев показал, что к этой игре более склонны сиамские и бирманские кошки, а также те, кто живёт только в помещении. Причём и самцы, и самки проявляют равный интерес.

Интересно, что соседство с собаками снижает вероятность того, что кошка будет играть в апорт — возможно, из-за "конфликта ролей". Сами собаки, кстати, приносят предметы в почти 78 % случаев - предсказуемо, но всё же любопытно в сравнении.

Почему кошки вообще этим занимаются? Причина кроется в инстинктах охотника. Такая игра помогает им отрабатывать навыки погони, захвата и возвращения "добычи". У активных и энергичных кошек этот механизм срабатывает особенно ярко.

Так что если пушистый друг вдруг начал приносить вам игрушку — хвалите. Это не просто развлечение, а признак хорошо развитых природных повадок.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



