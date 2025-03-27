История переписана: как пушистые иностранцы покорили древний Китай

Домашние кошки давно стали частью восточной культуры, но недавнее исследование показало: пушистые любимцы прибыли в Китай гораздо позже, чем считалось ранее. И завезли их… по легендарному Шёлковому пути.
Экзотика с юго-запада
Анализ ДНК древних останков кошек, найденных в китайском поселении Тунван, показал: одомашненные кошки появились здесь всего 1400 лет назад, в около 730 году до нашей эры.
Это на несколько тысяч лет позже, чем предполагали учёные ранее.
Всего было проанализировано 22 костные находки, и 14 из них оказались принадлежать именно домашним кошкам. Причём генетический анализ показал: их происхождение отличается от европейских кошек, указывая на уникальную линию.
Путь в Китай — через пески и караваны
Исследователи уверены: кошек привезли купцы по Шёлковому пути - системе торговых маршрутов, соединявших Восточную Азию с Ближним Востоком и Европой. Их появление в Китае совпало с расцветом торговли, что сделало кошек символом статуса и экзотики.
От дикого охотника к роскошному питомцу
Все современные домашние кошки происходят от африканской дикой кошки Felis silvestris lybica. Первые случаи сближения человека и кошки произошли на Ближнем Востоке около 10 тысяч лет назад - животные начали селиться рядом с людьми и охотиться на грызунов, охраняя запасы зерна.
Но в Восточную Азию этот союз пришёл заметно позже — и стал настоящим культурным событием.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.