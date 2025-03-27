Встречайте личинку ведьмы: она вырастает в самую тяжёлую моль на Земле

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На Земле живёт множество удивительных насекомых, но гигантская древесная моль (Endoxyla cinereus) по-настоящему выбивается из общего ряда. Эта моль не просто крупная — она официально считается самой тяжёлой в мире.

Самая тяжёлая моль на планете: крылья с ладонь и личинка-отшельник

Вес, как у батарейки

Некоторые самки достигают 23 см в размахе крыльев и весят до 30 граммов - примерно столько же, сколько батарейка AA. Для моли это колоссальные размеры.

У самцов размеры значительно скромнее — пример ярко выраженного полового диморфизма у насекомых.

Почему её почти невозможно встретить

Эти моли обитают в основном в Австралии, особенно в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс, но увидеть их — большая удача. Всё потому, что взрослые особи живут всего несколько дней, не питаясь и не пьянствуя — их задача одна: спариться и отложить яйца.

Большую часть жизни они проводят в стадии личинки, получившей зловещее прозвище — "личинка ведьмы". В древесине они могут жить по 2-3 года, вытачивая себе ходы и готовясь к единственному дню в мире взрослых.

Самки почти не летают

Из-за большого веса самки летают плохо. Они заползают на деревья и ждут, пока самец их найдёт. Всё это выглядит довольно фантастично — особенно если учесть, что это существо размером с ладонь.

Прежде чем превратиться в куколку, личинка вырезает в древесине круг из коры, чтобы защитить себя в хрупкий момент трансформации.

Уточнения

Полово́й диморфи́зм - анатомические различия между самцами и самками одного и того же биологического вида.

