Окраска змей оказалась сложнее, чем мы думали — и почти невидимой

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Змеи — настоящие мастера камуфляжа. Но, как выяснили учёные из Мичиганского университета, их настоящая маскировка может быть вовсе не той, что видим мы. Некоторые виды используют ультрафиолетовые (УФ) оттенки, невидимые человеческому глазу, чтобы оставаться незаметными для хищников — особенно птиц.

Фото: Wikimedia Commons by Miguelrangeljr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ островной ботропс, ядовитая змея

У змей — невидимая маскировка: учёные раскрыли тайну их "секретных" цветов

Как змеи скрываются "на другом уровне"

Исследователи изучили 110 видов змей, применив камеры с УФ-объективами, чтобы запечатлеть то, что видят пернатые охотники.

Результат:

Наиболее выраженная УФ-окраска у древесных ночных змей, которые скрываются в кронах деревьев.

Именно эти оттенки помогают им "растворяться" в дневном свете, когда птицы особенно активны.

Почему это важно

Мы воспринимаем змей в привычных оттенках — коричневом, зелёном, сером. Но для птиц и других животных с УФ-зрением рептилии выглядят совсем иначе. Это значит, что большая часть эволюционного дизайна змей до сих пор оставалась вне нашего понимания.

Также удивило то, что между самцами и самками нет значительных различий в УФ-окраске — в отличие от многих других животных, где самцы часто ярче.

Что это меняет в науке

Учёные подчёркивают: человеческое зрение ограничено, и мы можем упускать важнейшие аспекты природы. Изучение УФ-паттернов поможет лучше понять поведение, охотничьи стратегии и эволюцию камуфляжа у рептилий.

Уточнения

Зме́и - подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

