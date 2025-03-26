Окраска змей оказалась сложнее, чем мы думали — и почти невидимой

Змеи — настоящие мастера камуфляжа. Но, как выяснили учёные из Мичиганского университета, их настоящая маскировка может быть вовсе не той, что видим мы. Некоторые виды используют ультрафиолетовые (УФ) оттенки, невидимые человеческому глазу, чтобы оставаться незаметными для хищников — особенно птиц.
Как змеи скрываются "на другом уровне"
Исследователи изучили 110 видов змей, применив камеры с УФ-объективами, чтобы запечатлеть то, что видят пернатые охотники.
Результат:
Почему это важно
Мы воспринимаем змей в привычных оттенках — коричневом, зелёном, сером. Но для птиц и других животных с УФ-зрением рептилии выглядят совсем иначе. Это значит, что большая часть эволюционного дизайна змей до сих пор оставалась вне нашего понимания.
Также удивило то, что между самцами и самками нет значительных различий в УФ-окраске — в отличие от многих других животных, где самцы часто ярче.
Что это меняет в науке
Учёные подчёркивают: человеческое зрение ограничено, и мы можем упускать важнейшие аспекты природы. Изучение УФ-паттернов поможет лучше понять поведение, охотничьи стратегии и эволюцию камуфляжа у рептилий.
Зме́и - подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.
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