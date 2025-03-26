Звук, который вы не замечали — но он многое говорит о кошке

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь слышали, как ваша кошка издаёт странный звук - что-то между щебетанием и тихим цоканьем — глядя на птицу за окном или насекомое на стене? Это поведение кажется загадочным, но у него есть вполне логичные (и довольно интересные) объяснения.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Злой кот

Почему кошки "щебечут", когда видят добычу: неожиданное поведение с древними корнями

Специалист по кошачьему поведению Микель Дельгадо считает, что такой звук может быть проявлением фрустрации. Кошка видит потенциальную добычу, но не может до неё добраться, и этот звук — эмоциональный выплеск, своего рода "нервный срыв" на кошачий манер.

Есть и другая версия: это волнение или возбуждение. Щебетание похоже на сдержанную дрожь от нетерпения, когда хищник вот-вот бросится в атаку. Но научного подтверждения этой гипотезы пока нет.

Интересно, что одна из теорий связывает этот звук с работой обоняния: возможно, кошка втягивает воздух в особый орган — вомероназальный — чтобы лучше почувствовать запах жертвы.

А вот наиболее интригующая гипотеза — подражание. Некоторые дикие кошки, например маргаи, умеют имитировать звуки своей добычи, чтобы подманить её. Возможно, "щебетание" — это не просто звук, а инстинктивный трюк, доставшийся домашним кошкам от диких предков. Пока доказательств этому нет, но идея выглядит правдоподобно.

Понять, почему кошки ведут себя так или иначе, помогает изучение их дикой родни. Чем больше мы узнаём о кошачьих повадках в природе, тем яснее становится поведение наших домашних любимцев.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



