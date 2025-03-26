Жила с людьми, охотилась на мышей: новая мини-кошка из глубокой древности

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В китайской пещере Хаулундун, где когда-то жили древние люди, учёные обнаружили окаменелость крошечной дикой кошки. Новый вид получил название Prionailurus kurteni, и его находка может переписать историю эволюции кошачьих.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черный котенок

300 тысяч лет с людьми: найдена древняя мини-кошка, предок домашних мурлык

Миниатюрный хищник из далёкого прошлого

Эта древняя кошка жила около 300 тысяч лет назад и была размером всего 50 см, что делает её сопоставимой с самыми маленькими современными дикими кошками — ржаво-пятнистой и черноногой.

Для сравнения: домашние кошки в среднем достигают 70 см в длину, а значит, P. kurteni была заметно компактнее.

Следы, оставленные в камне

Учёные нашли часть нижней челюсти с двумя зубами. Угол наклона одного из них указывает на родство с манулами и предками домашних кошек, что делает находку особенно ценной.

По мнению исследователей, эта мини-хищница охотилась на мелких грызунов, которые жили поблизости от древних людей, и была частью их экосистемы — возможно, даже сосуществовала рядом с ними в пещерах.

Почему это важно

Это открытие даёт учёным новые данные о ранней эволюции кошек, помогает понять, как возникло видовое разнообразие семейства Felidae, и раскрывает, насколько давно кошки начали сосуществовать с людьми - пусть пока и без ласки и мисок с кормом.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



