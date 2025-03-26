Она лечит ульи и спасает колонии: история уникального ветеринара

Элизабет Хилборн - учёный, эколог и, по её словам, возможно, единственный практикующий ветеринар по пчёлам в США. Она не просто лечит ульи — она борется за выживание одного из самых уязвимых и незаменимых видов на планете.
От детского любопытства — к уникальной профессии
С детства Элизабет чувствовала связь с природой: она проводила дни в болотах и лесах, наблюдая за животными. Ветеринаром она решила стать ещё в семь лет — после того как увидела, как врач диагностировал умирающего котёнка. Эта "суперспособность" понимать животных так её поразила, что стала делом всей жизни.
После 25 лет работы в области гигиены окружающей среды она неожиданно нашла призвание в пчеловодстве.
Всё изменилось в 2017 году
Когда в США ужесточили правила продажи антибиотиков из-за угрозы устойчивости к ним, пчеловоды больше не могли покупать лекарства без рецепта. Им понадобились ветеринары. Так Хилборн открыла ветеринарную практику, ориентированную на пчёл — и, как выяснилось, оказалась едва ли не первой и единственной.
Пчёлы как пациенты
Она работает в свободное от основной работы время - по выходным и праздникам. Выезжает на пасеки, осматривает ульи, выявляет болезни по внешнему виду, запаху и поведению пчёл.
Один из распространённых диагнозов — европейский гнилец: заболевание, которое поражает личинок и может погубить колонию. Запах заражённого улья Хилборн описывает как "сладкий и мускусный". После постановки диагноза она выписывает рецепт — пчеловоды смешивают антибиотик с сахарной пудрой и скармливают его пчёлам.
Пчёлы страдают из-за климата
Изменение климата — главный враг пчёл. Неожиданно тёплая зима, как в феврале прошлого года, пробуждает диких пчёл слишком рано, до появления цветов. Это приводит к гибели особей и разрушению колоний. Особенно уязвимы дикие пчёлы — у них нет "опекунов", как у домашних медоносных.
Каждая пчела — на вес золота
"Весной, когда выходит королева, от её выживания зависит судьба всей будущей колонии. Если я могу помочь одной — я помогаю", — говорит Хилборн.
Она продолжает обучаться, участвует в работе пчелиных клубов и активно делится знаниями, поднимая важнейший вопрос: без пчёл не будет ни опыления, ни урожая, ни привычного образа жизни.
Медоно́сная пчела́ - вид общественных пчёл семейства Apidae подсемейства Apinae.
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