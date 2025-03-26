Хит-парад самых болезненных пород: кого стоит обходить стороной

Не все собаки одинаково крепкие. Некоторые породы, какими бы очаровательными они ни были, требуют особого ветеринарного внимания. Ветеринар Юлия Бубликова назвала породы, которые чаще других сталкиваются с хроническими заболеваниями.

Фото: openverse.org by sweetron1982, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кокер-спаниель

Эти породы выглядят мило, но часто болеют: 7 собак с уязвимым здоровьем:

Мопсы и французские бульдоги

Эти "улыбчивые" брахицефалы страдают от того, как устроены их головы. Укорочённый череп вызывает затруднённое дыхание, аномалии носа и неба, быструю усталость и перегрев. У них часто возникают дерматиты, аллергии, отиты и проблемы с позвоночником.

Чихуахуа

Миниатюрные, но далеко не простые в уходе. Из-за хрупкого скелета у них возможны гидроцефалия, ранняя потеря зубов и приступы дрожи из-за гипогликемии — опасного падения сахара в крови.

Таксы

Очаровательные "сардельки" на лапках склонны к проблемам с позвоночником. У пожилых собак нередки грыжи и даже паралич задних лап. При этом таксы легко набирают вес, что только усугубляет ситуацию.

Крупные породы (мастифы, доги, сенбернары, ньюфаундленды)

Эти гиганты часто страдают от заворота желудка — состояния, при котором счёт идёт на часы. Также в группе риска — сердце и кости, включая злокачественные опухоли (остеосаркомы).

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Нежные компаньоны, склонные к целому набору генетических проблем: сирингомиелия (заболевание спинного мозга), пороки сердца, болезни глаз, проблемы с дыханием и вывихи коленных чашечек.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



