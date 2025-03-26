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Хит-парад самых болезненных пород: кого стоит обходить стороной

Зоосфера

Не все собаки одинаково крепкие. Некоторые породы, какими бы очаровательными они ни были, требуют особого ветеринарного внимания. Ветеринар Юлия Бубликова назвала породы, которые чаще других сталкиваются с хроническими заболеваниями.

Кокер-спаниель
Фото: openverse.org by sweetron1982, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кокер-спаниель

Эти породы выглядят мило, но часто болеют: 7 собак с уязвимым здоровьем:

Мопсы и французские бульдоги
Эти "улыбчивые" брахицефалы страдают от того, как устроены их головы. Укорочённый череп вызывает затруднённое дыхание, аномалии носа и неба, быструю усталость и перегрев. У них часто возникают дерматиты, аллергии, отиты и проблемы с позвоночником.

Чихуахуа
Миниатюрные, но далеко не простые в уходе. Из-за хрупкого скелета у них возможны гидроцефалия, ранняя потеря зубов и приступы дрожи из-за гипогликемии — опасного падения сахара в крови.

Таксы
Очаровательные "сардельки" на лапках склонны к проблемам с позвоночником. У пожилых собак нередки грыжи и даже паралич задних лап. При этом таксы легко набирают вес, что только усугубляет ситуацию.

Крупные породы (мастифы, доги, сенбернары, ньюфаундленды)
Эти гиганты часто страдают от заворота желудка — состояния, при котором счёт идёт на часы. Также в группе риска — сердце и кости, включая злокачественные опухоли (остеосаркомы).

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Нежные компаньоны, склонные к целому набору генетических проблем: сирингомиелия (заболевание спинного мозга), пороки сердца, болезни глаз, проблемы с дыханием и вывихи коленных чашечек.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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