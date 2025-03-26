Вредители наступают: как защитить питомца весной

С приходом весны наши питомцы сталкиваются с серьёзной угрозой — паразитами.

Фото: flickr.com by Энн, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мальтипу

Они делятся на две группы:

Эктопаразиты (например, блохи и клещи) — живут на коже и шерсти животных.

Эндопаразиты — поражают внутренние органы.

Обе группы способны вызывать неприятные симптомы и даже серьёзные болезни. В этой статье мы сосредоточимся на эктопаразитах и способах их профилактики.

Как защитить питомца?

Используйте антипаразитарные средства. Это могут быть:

спреи,

таблетки,

пудры,

капли,

ошейники.

Обрабатывайте животное ежемесячно, строго следуя инструкции. Важно: не используйте средства для собак на кошках — это может быть опасно!

Регулярно осматривайте питомца. После прогулок проверяйте шерсть, кожу и уши. Выявление паразитов на ранней стадии поможет быстрее их устранить.

Следите за поведением. Если питомец:

усиленно чешется,

лижет определённые места,

трясёт головой,

нервничает без видимой причины — это повод обратиться к ветеринару.

Консультируйтесь со специалистом

Ветеринар подскажет лучшие средства защиты и назначит профилактическую дегельминтизацию. Если питомец заразился, предупредите всех, кто с ним контактирует, и проверьте других животных в доме.

Осторожнее с инсектицидами! Кошки особенно чувствительны к ним, поэтому используйте только проверенные средства.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Большинство видов безвредны для человека, но некоторые из них связаны с аллергией или могут передавать заболевания, например иксодовые клещи.

