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Вредители наступают: как защитить питомца весной

Зоосфера

С приходом весны наши питомцы сталкиваются с серьёзной угрозой — паразитами.

Мальтипу
Фото: flickr.com by Энн, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мальтипу

Они делятся на две группы:

  • Эктопаразиты (например, блохи и клещи) — живут на коже и шерсти животных.
  • Эндопаразиты — поражают внутренние органы.

Обе группы способны вызывать неприятные симптомы и даже серьёзные болезни. В этой статье мы сосредоточимся на эктопаразитах и способах их профилактики.

Как защитить питомца?

Используйте антипаразитарные средства. Это могут быть:

  • спреи,
  • таблетки,
  • пудры,
  • капли,
  • ошейники.

Обрабатывайте животное ежемесячно, строго следуя инструкции. Важно: не используйте средства для собак на кошках — это может быть опасно!

Регулярно осматривайте питомца. После прогулок проверяйте шерсть, кожу и уши. Выявление паразитов на ранней стадии поможет быстрее их устранить.

Следите за поведением. Если питомец:

  • усиленно чешется,
  • лижет определённые места,
  • трясёт головой,
    нервничает без видимой причины — это повод обратиться к ветеринару.

Консультируйтесь со специалистом

Ветеринар подскажет лучшие средства защиты и назначит профилактическую дегельминтизацию. Если питомец заразился, предупредите всех, кто с ним контактирует, и проверьте других животных в доме.

Осторожнее с инсектицидами! Кошки особенно чувствительны к ним, поэтому используйте только проверенные средства.

Уточнения

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Большинство видов безвредны для человека, но некоторые из них связаны с аллергией или могут передавать заболевания, например иксодовые клещи.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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