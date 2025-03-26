Вредители наступают: как защитить питомца весной

С приходом весны наши питомцы сталкиваются с серьёзной угрозой — паразитами.
Они делятся на две группы:
Обе группы способны вызывать неприятные симптомы и даже серьёзные болезни. В этой статье мы сосредоточимся на эктопаразитах и способах их профилактики.
Используйте антипаразитарные средства. Это могут быть:
Обрабатывайте животное ежемесячно, строго следуя инструкции. Важно: не используйте средства для собак на кошках — это может быть опасно!
Регулярно осматривайте питомца. После прогулок проверяйте шерсть, кожу и уши. Выявление паразитов на ранней стадии поможет быстрее их устранить.
Следите за поведением. Если питомец:
Ветеринар подскажет лучшие средства защиты и назначит профилактическую дегельминтизацию. Если питомец заразился, предупредите всех, кто с ним контактирует, и проверьте других животных в доме.
Осторожнее с инсектицидами! Кошки особенно чувствительны к ним, поэтому используйте только проверенные средства.
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