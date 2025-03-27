Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модные антитренды 2025: что точно не стоит носить в этом году?
ТОП-5 забытых советских автобусов
Запашный и Певцов разошлись во мнениях: как наказывать артистов, покинувших Россию?
Как быстро успокоить психику? Просто сделайте это всего за 5 минут
Навоз — враг сладкой клубники? Вот что добавлять вместо
Эта укладка продержится два дня: стилист поделилась секретом суперстойкой причёски
Ноготь сломался? Это может быть не просто больно, но и опасно
Обмануть полиграф? Криминалист делится откровениями о своей практике
Россия отправит экспедицию на Венеру: она будет искать жизнь в проклятом месте

Не просто привычка: зачем собака ложится спать рядом с вами

1:34
Зоосфера

Некоторые хозяева с радостью пускают питомца в кровать — приятно засыпать рядом с пушистым другом. А кто-то удивляется такому поведению: почему собака упорно старается устроиться рядом, хотя у неё есть своё уютное место?

Йоркширский терьер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Йоркширский терьер

На самом деле причины кроются глубоко в природе и чувствах животного.

Инстинкты стаи

Если вспомнить, как живут волки или дикие собаки, становится понятнее: они почти всегда держатся группами и спят вместе. Совместный отдых — это способ поддерживать близость, защищённость и порядок в "стае".

Ваш пёс воспринимает вас как часть своей семьи, своей стаи. А значит, стремится быть ближе к вам не только днём, но и ночью. Это поведение заложено в нём природой.

Искренняя привязанность

Собаки умеют любить по-настоящему. Их привязанность к человеку — не просто привы́чка, а глубокое чувство. И стремление лечь рядом с вами — это не каприз, а выражение любви, доверия и желания быть рядом.

Для пса сон рядом с хозяином — это не только комфорт, но и ощущение безопасности. Вы для него — опора, защитник и самый родной человек.

Что делать, если вы не хотите делить кровать

Если вы не планируете пускать собаку в постель, важно мягко, но последовательно приучать её к своему месту. Не ругайте питомца, просто создайте ему уютную альтернативу — рядом с вашей кроватью или в другой спокойной зоне.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Наука и техника
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось Аудио 
Забудь скручивания: это йоговское движение качает пресс лучше
Новости спорта
Забудь скручивания: это йоговское движение качает пресс лучше Аудио 
Сладкие арбузы без рассады: метод, который перевернёт ваши привычки
Садоводство, цветоводство
Сладкие арбузы без рассады: метод, который перевернёт ваши привычки Аудио 
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
США готовы прогнуть Европу: что стоит за угрозой подключения SWIFT для РФ? Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Последние материалы
Это растение не боится жары и холода: вот почему его выбирают для сада
Стильно, но без кредитов: как обновить ванную и остаться с деньгами
Почему вам трудно дышать рядом с ним: разбираем тревожные знаки
Этот шоколад спасает сердце и успокаивает нервы: но есть нюанс
Гробница гладиатора раскрыла тайну, которой почти 2000 лет — что в ней нашли на самом деле
Мужчина в РФ нанёс себе увечья из-за того, что Сальма Хайек не ответила ему взаимностью
Экспорт мягкой пшеницы из ЕС обрушился: вот что стоит за падением на 35%
Почему силовые тренировки должны стать вашим приоритетом: откройте 5 важных упражнений
Только работа и никакого отдыха: путешественник раскрыл секрет выживания польских пенсионеров
Секретным оружием Lixiang станут три модели кроссоверов: какие сюрпризы ждут россиян?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.