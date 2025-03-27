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Рыбки которые не потребуют ни фильтра, ни корма на выходных — идеальны для новичков

1:44
Зоосфера

Если вы давно подумывали о домашнем питомце, но пока не готовы к прогулкам с собакой или к заботам о кошке — начните с аквариума. Ухаживать за рыбками куда проще, а удовольствия — не меньше.

Золотые рыбки
Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Золотые рыбки

С кого начать: рыбки для новичков

Для первого опыта подойдут неприхотливые виды. Они не требуют дорогого оборудования и просты в уходе. Например:

  • Гуппи — настоящая находка. Эти активные малыши могут жить без фильтра и компрессора, если в аквариуме нет растений. Чистку придётся проводить регулярно, зато на выходные можно смело уезжать — два-три дня без корма они спокойно выдержат. А ещё гуппи быстро размножаются — весёлое "семейство" обеспечено!

  • Неоны — миниатюрные и дружелюбные, хорошо себя чувствуют в компании себе подобных. Они подойдут даже для небольшого аквариума и станут ярким украшением вашего дома.

  • Золотые рыбки — классика, которая не выходит из моды. Они легко адаптируются к температуре воды, главное — избегать резких скачков. На пару дней без еды тоже справятся, но чистить аквариум с ними придётся чуть чаще.

  • Петушки — эффектные, с роскошными плавниками. Их можно разглядывать часами. Однако у этих красавцев бойцовский характер: одному аквариуму — одна рыбка, иначе не избежать конфликтов.

Маленькие радости без больших усилий

Главное преимущество таких питомцев — минимальные затраты времени и средств. Не нужно ежедневных прогулок, не нужно менять наполнитель и искать передержку на выходные. Всё, что нужно — немного заботы, чистая вода и щепотка корма.

Уточнения

Аква́риум (лат. aquarium) — искусственно образованная водная среда обитания в прозрачном резервуаре, предназначенная для содержания организмов-гидробионтов (растений и животных) и наблюдения за ними. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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