Аллергия — не приговор: вот какие животные подойдут вам

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мечтаете о домашнем любимце, но одно "мяу" или "гав" оборачивается чиханием и покраснением глаз? Хорошая новость — аллергия не повод отказываться от пушистого счастья. Главное — выбрать правильного компаньона.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Aleksandra 2003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ морская свинка

Вот список питомцев, которые могут радовать вас, не вызывая приступов:

Аквариумные рыбки

Идеальны для чувствительных людей. У них нет шерсти, слюны и перхоти — а это главные источники аллергенов. Плюс: наблюдение за аквариумом отлично снимает стресс. Единственный момент — сухой корм из рачков. Если передать заботу о кормлении домочадцам или использовать альтернативу, проблем не возникнет.

Шиншиллы

Эти пушистики почти не линяют, а их плотный мех не подходит для размножения паразитов. Потовых желез у них мало, запаха — практически никакого. Главное — регулярно чистить клетку, и всё будет в порядке.

Лысые морские свинки (скинни и болдуины)

Без шерсти — значит, без аллергенов. Их тёплая кожа приятна на ощупь, а характер — ласковый и контактный. Они обожают сидеть на руках и не требуют сложного ухода. Настоящие маленькие друзья с экзотичной внешностью.

Леопардовые эублефары

Эти пятнистые гекконы привнесут в дом немного дикой природы. Они не линяют, не пахнут, не оставляют аллергенов. Правда, кормятся насекомыми, и именно они могут вызвать реакцию. Но есть альтернатива — готовые смеси.

Рептилии: змеи и черепахи

Холоднокровные создания редко контактируют с людьми, а значит — безопасны. У них нет шерсти, а спокойный нрав делает их почти медитативными спутниками. Главное — внимательно выбирать грунт для террариума: опилки и песок иногда становятся скрытым аллергеном.

Даже с аллергией можно найти того, кто станет верным и безопасным другом.

Всё, что остаётся — понять, кого хочется заботливо кормить и с кем приятно проводить время: с безмолвной черепахой, общительной морской свинкой или эффектным гекконом.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

