Не дрессировка, а волшебство: как добиться от кошки послушания без слов

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Есть один приём, который заставит даже самого упрямого питомца выполнять ваши просьбы.

И это не лакомство, не строгий голос и не угрозы. Всё гораздо проще.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кот

Секрет кроется в… вашей ладони. У кошек невероятно острое обоняние — их нос в тысячи раз чувствительнее нашего. Именно поэтому первая реакция на любое движение — обнюхать.

Когда вы хотите, чтобы кошка подошла или сделала что-то конкретное, не командуйте. Просто спокойно протяните руку вперёд, ладонью кверху. Дайте питомцу понюхать вас. Для кошки это способ "считать" ваше состояние: она чувствует, что вы спокойны, знакомы и безопасны.

После этого — лёгкий, почти незаметный жест: отведите ладонь в нужную сторону. Например, к лежанке или к миске. Повторяя такой ритуал несколько раз, вы создаёте ассоциацию между вашим движением и последующим действием кошки.

Но есть один важный нюанс: никаких резких движений и, тем более, хватания. Это может навсегда разрушить доверие.

Только спокойствие, мягкость и последовательность.

"Если кошка нюхает вашу ладонь — она учится доверять. Если вы двигаете руку после этого — она учится следовать. Это не подчинение, это сотрудничество", — поясняют специалисты.

Интересно, что зоопсихологи редко делятся этим методом. Причина проста: он не быстрый. Он требует наблюдательности, терпения и понимания природы кошки.

Но он работает.

Через неделю кошка сама будет подходить к вам, реагировать на ваш жест — не из страха или ради угощения, а потому что увидит в этом вашу совместную игру.

Ваша ладонь станет для неё ориентиром, а не угрозой.

Попробуйте — и удивитесь, насколько "дрессируемой" может быть даже самая своенравная кошка.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



