Усы-сенсоры, когти-ножи и уши, как локаторы — вот какие они, коты

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, вы знаете о своём коте всё - его любимый корм, где он прячет игрушки и что "говорит" разными интонациями мяу. Но вот несколько удивительных деталей, которые раскроют вам пушистого друга с новой стороны.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот

1. Уши поворачиваются на 180 градусов

Да-да, кошачьи уши — почти как локаторы. Это возможно благодаря 42 мышцам, которые отвечают за движение ушной раковины. Именно поэтому кошка так точно улавливает любой звук, даже если не повернулась телом.

2. Усиков у кошек ровно 24

По 12 вибрисс с каждой стороны морды. Они помогают ориентироваться в пространстве, особенно в темноте или узких проходах, и улавливают малейшие колебания воздуха. Настоящие сенсоры!

3. Челюсти не двигаются в стороны

Кошка не может жевать, как человек. Её челюсти движутся только вверх и вниз, что делает её укусы мощными, но пережёвывание крупных кусков еды — невозможным. Именно поэтому кошки так тщательно рвут пищу на части.

4. Мяуканье — только для людей

Своих сородичей кошки не мяукают. Между собой они общаются с помощью шипения, фырканья и мурлыканья. А вот с людьми у них — свой, "особый" язык.

5. Когти прячутся во сне

Большинство кошек убирают когти, когда отдыхают — это позволяет сохранить их острыми и защищает подушечки лап. Единственный представитель семейства, кто не умеет прятать когти — гепард.

6. Кошачье зрение — не идеальное

Они видят лучше в темноте и имеют широкий угол обзора. Но при этом различают цвета хуже, чем человек. Мир для них — скорее в серо-зелёных оттенках.

7. У кошки — встроенный радар

Благодаря координации слуха, зрения и усов кошка способна охотиться в полной темноте и точно оценивать расстояние до цели. И всё это — почти бесшумно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

