Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Многие владельцы задумываются: а сколько лет моему пушистому другу, если считать «по-человечески»? Удивительно, но возраст кошки действительно можно перевести в привычные нам годы — и сделать это совсем несложно.

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Как перевести кошачий возраст в человеческий

Всё начинается с первых месяцев жизни, и уже тут разница колоссальная:

1 месяц котёнка ≈ 6 месяцев человека

3 месяца ≈ 2 года

6 месяцев ≈ 14 лет

1 год ≈ 18 лет

2 года ≈ 25 лет

3 года ≈ 30 лет

Дальше действует простая формула:

(возраст кошки − 2) × 4 + 24

Пример:

Коту 7 лет. Отнимаем 2 → получаем 5.

5 × 4 = 20

20 + 24 = 44 года по человеческим меркам

Такой кот уже считается взрослым и даже пожилым.

Условности и особенности

Конечно, это ориентировочные расчёты. Реальная «человеческая зрелость» кошки зависит от породы, состояния здоровья, условий содержания и даже характера.

Беспородные кошки нередко радуют долголетием. А вот у породистых показатели бывают скромнее. Хотя есть и исключения — настоящие долгожители среди кошачьих:

Сиамская

Рэгдолл

Бенгальская

Мейн-кун

Русская голубая

Бирманская

Кошки этих пород нередко доживают до 20–23 лет.

Как определить возраст, если кошка с улицы

Если вы приютили кошку и не знаете, сколько ей лет, поможет ветеринар. Специалист сможет примерно определить возраст по состоянию зубов, глаз и общего внешнего вида.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

