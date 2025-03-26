Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Многие владельцы задумываются: а сколько лет моему пушистому другу, если считать «по-человечески»? Удивительно, но возраст кошки действительно можно перевести в привычные нам годы — и сделать это совсем несложно.
Всё начинается с первых месяцев жизни, и уже тут разница колоссальная:
1 месяц котёнка ≈ 6 месяцев человека
3 месяца ≈ 2 года
6 месяцев ≈ 14 лет
1 год ≈ 18 лет
2 года ≈ 25 лет
3 года ≈ 30 лет
Дальше действует простая формула:
(возраст кошки − 2) × 4 + 24
Пример:
Коту 7 лет. Отнимаем 2 → получаем 5.
5 × 4 = 20
20 + 24 = 44 года по человеческим меркам
Такой кот уже считается взрослым и даже пожилым.
Конечно, это ориентировочные расчёты. Реальная «человеческая зрелость» кошки зависит от породы, состояния здоровья, условий содержания и даже характера.
Беспородные кошки нередко радуют долголетием. А вот у породистых показатели бывают скромнее. Хотя есть и исключения — настоящие долгожители среди кошачьих:
Сиамская
Рэгдолл
Бенгальская
Мейн-кун
Русская голубая
Бирманская
Кошки этих пород нередко доживают до 20–23 лет.
Если вы приютили кошку и не знаете, сколько ей лет, поможет ветеринар. Специалист сможет примерно определить возраст по состоянию зубов, глаз и общего внешнего вида.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.