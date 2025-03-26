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Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Зоосфера

Многие владельцы задумываются: а сколько лет моему пушистому другу, если считать «по-человечески»? Удивительно, но возраст кошки действительно можно перевести в привычные нам годы — и сделать это совсем несложно.

Кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот

Как перевести кошачий возраст в человеческий

Всё начинается с первых месяцев жизни, и уже тут разница колоссальная:

  • 1 месяц котёнка ≈ 6 месяцев человека

  • 3 месяца ≈ 2 года

  • 6 месяцев ≈ 14 лет

  • 1 год ≈ 18 лет

  • 2 года ≈ 25 лет

  • 3 года ≈ 30 лет

Дальше действует простая формула:
(возраст кошки − 2) × 4 + 24

Пример:
Коту 7 лет. Отнимаем 2 → получаем 5.
5 × 4 = 20
20 + 24 = 44 года по человеческим меркам

Такой кот уже считается взрослым и даже пожилым.

Условности и особенности

Конечно, это ориентировочные расчёты. Реальная «человеческая зрелость» кошки зависит от породы, состояния здоровья, условий содержания и даже характера.

Беспородные кошки нередко радуют долголетием. А вот у породистых показатели бывают скромнее. Хотя есть и исключения — настоящие долгожители среди кошачьих:

  • Сиамская

  • Рэгдолл

  • Бенгальская

  • Мейн-кун

  • Русская голубая

  • Бирманская

Кошки этих пород нередко доживают до 20–23 лет.

Как определить возраст, если кошка с улицы

Если вы приютили кошку и не знаете, сколько ей лет, поможет ветеринар. Специалист сможет примерно определить возраст по состоянию зубов, глаз и общего внешнего вида.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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