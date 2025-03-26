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Эти породы собак умеют улыбаться — и это не фантазия

1:58
Зоосфера

Кажется, пёс только что услышал хорошую шутку — он расплывается в широкой улыбке, будто понимает юмор. Некоторые владельцы даже уверены: собака точно чувствует, когда весело. Но правда чуть прозаичнее.

Собака порода Американский булли
Фото: commons.wikimedia.org by Rock City Kennels, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака порода Американский булли

Улыбка — не смех, а расслабление

На самом деле "улыбка" у собаки появляется тогда, когда она чувствует себя спокойно и безопасно. Это не реакция на смешную ситуацию, а сигнал того, что питомец расслаблен: мышцы морды ослаблены, язык может быть слегка высунут, уши не напряжены.

Однако так "улыбаются" далеко не все породы.

Породы, чья улыбка стала легендой

  • Самоедская лайка — настоящий чемпион среди "улыбчивых" собак. Недаром её фирменное выражение морды так и называют: самоедская улыбка.

  • Вельш корги — стоит вам только взглянуть на довольного "коржика", как настроение улучшится. Их милая "улыбка" способна растопить любое раздражение.

  • Сиба-ину — умные, игривые и верные своим хозяевам. Эти собаки действительно умеют "улыбаться", но проявляют тепло только к своей семье. К посторонним остаются настороженными.

  • Золотистый ретривер — их открытая и добродушная морда может покорить кого угодно. Многие владельцы говорят, что их питомец улыбается им каждый день.

  • Шпицы - миниатюрные, пушистые и обаятельные. Их "лисья" улыбка — одна из причин, почему эта порода так популярна.

Значит ли это, что собаки понимают эмоции

Однозначно — да. Они чутко улавливают настроение человека, реагируют на тон голоса, жесты и мимику. Но всё же не стоит приписывать им человеческое восприятие юмора. Их "улыбка" — это скорее зеркало их собственного настроения, а не реакция на шутку.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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