Виноватый взгляд собаки: что он на самом деле означает

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы возвращаетесь домой, а в прихожей — разбросанные вещи или погрызанные тапки. И вот он — взгляд виновника: опущенные уши, грустные глаза и виноватая мордашка. Кажется, что пёс осознаёт вину… Но не спешите приписывать ему человеческие чувства.

Фото: commons.wikimedia.org by Мостафамераджи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боксёр

Чувствует ли собака вину?

Скорее всего — нет. У собак нет моральной оценки поступков в человеческом понимании. Они не делят действия на "плохие" и "хорошие" так, как это делаем мы. Эмоция вины слишком сложна для животного разума.

Так что не стоит думать, что питомец раскаивается за съеденную подушку или перевёрнутую вазу.

Тогда что же он чувствует?

Всё гораздо проще — и грустнее. Собака запоминает, что за определённые действия следует гнев хозяина. А значит, когда вы входите и видите "разгром", питомец уже предугадывает вашу реакцию.

Так появляется тот самый "виноватый взгляд" — на самом деле это проявление страха. Собака не сожалеет, она боится наказания.

Грустный взгляд — как защитная реакция

Ушки прижаты, глаза печальные — всё это не покаяние, а способ "показать уязвимость". Это подсознательная попытка снизить ваш гнев и избежать наказания. Такой жест — часть собачьего языка тела.

Как правильно реагировать

Ругать, а тем более наказывать, в такой ситуации бесполезно. Питомец не поймёт, за что именно вы сердитесь. Намного эффективнее — спокойная дрессировка и последовательное обучение.

Собаки лучше всего учатся через поощрение нужного поведения, а не страх перед хозяином.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

