Виноватый взгляд собаки: что он на самом деле означает

Вы возвращаетесь домой, а в прихожей — разбросанные вещи или погрызанные тапки. И вот он — взгляд виновника: опущенные уши, грустные глаза и виноватая мордашка. Кажется, что пёс осознаёт вину… Но не спешите приписывать ему человеческие чувства.
Скорее всего — нет. У собак нет моральной оценки поступков в человеческом понимании. Они не делят действия на "плохие" и "хорошие" так, как это делаем мы. Эмоция вины слишком сложна для животного разума.
Так что не стоит думать, что питомец раскаивается за съеденную подушку или перевёрнутую вазу.
Всё гораздо проще — и грустнее. Собака запоминает, что за определённые действия следует гнев хозяина. А значит, когда вы входите и видите "разгром", питомец уже предугадывает вашу реакцию.
Так появляется тот самый "виноватый взгляд" — на самом деле это проявление страха. Собака не сожалеет, она боится наказания.
Ушки прижаты, глаза печальные — всё это не покаяние, а способ "показать уязвимость". Это подсознательная попытка снизить ваш гнев и избежать наказания. Такой жест — часть собачьего языка тела.
Ругать, а тем более наказывать, в такой ситуации бесполезно. Питомец не поймёт, за что именно вы сердитесь. Намного эффективнее — спокойная дрессировка и последовательное обучение.
Собаки лучше всего учатся через поощрение нужного поведения, а не страх перед хозяином.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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