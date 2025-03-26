Не ставьте миску с водой рядом с кормом — кошке это не нравится

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошка вроде бы здорова, вода свежая, миска чистая — а она всё равно отказывается пить? Возможно, дело вовсе не в миске и не в воде. Причина — в расположении мисок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот рядом с миской

Миски рядом — плохая идея

Многие ставят миски с едой и водой рядом: вроде бы удобно. Но вот кошке — совсем наоборот. Её это не радует, а даже отталкивает. Некоторые питомцы просто игнорируют воду, другие — могут перевернуть миску или начать пить из лужи в ванной.

Всё дело в инстинктах

Домашние кошки унаследовали многое от своих диких предков. А те всегда разделяли приём пищи и питьё - это было важной частью выживания. В природе вода рядом с едой могла быть испорчена, загрязнена остатками добычи. Инстинкт подсказывал: лучше попить где-то в другом месте.

Тот же рефлекс остался и у домашних пушистиков. Им важно, чтобы источник воды был "безопасным", а значит — отдельно стоящим.

Что делать

Решение простое: переставьте миску с водой подальше от миски с кормом. Лучше — в другой угол комнаты или даже в другое помещение. Часто после этого кошка начинает пить больше и охотнее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

