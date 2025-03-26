Купили кошке лежанку — и зря: вот почему она ей не пользуется

Выбираете лежанку или уютный домик для своего кота? Прежде чем потратить деньги, подумайте: будет ли ваш питомец вообще пользоваться этим "тронным местом"?
В отличие от собак, кошки не привязаны к одному месту для сна. Даже самая мягкая и дорогая лежанка может оказаться невостребованной. Почему?
Кошки по своей природе — осторожные одиночки. Их дикая сущность до сих пор говорит им: "не задерживайся в одном месте слишком долго — это небезопасно". Поэтому смена локации для сна — это способ выживания, заложенный на уровне инстинкта.
Питомец может сегодня уютно свернуться на подоконнике, завтра — на спинке дивана, а послезавтра — на вашей чистой стопке белья. И так — по кругу.
Кошки ещё и мастера подбирать место по температуре. В холод они ищут самые тёплые уголки: батареи, одеяла, даже ваши колени. А в жару — прохладные поверхности вроде кафеля, раковины или пола в ванной.
Так что лежанка, купленная с надеждой на постоянное использование, может быть просто проигнорирована, особенно если стоит не в том месте и не в то время года.
Покупка лежанки — это, скорее, жест заботы, чем жизненная необходимость. Иногда кошке может приглянуться ваш подарок. Но чаще — она выберет своё, порой странное, но удобное по её меркам место.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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