Купили кошке лежанку — и зря: вот почему она ей не пользуется

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выбираете лежанку или уютный домик для своего кота? Прежде чем потратить деньги, подумайте: будет ли ваш питомец вообще пользоваться этим "тронным местом"?

Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Кошка спит

Кошки — не фанаты постоянства

В отличие от собак, кошки не привязаны к одному месту для сна. Даже самая мягкая и дорогая лежанка может оказаться невостребованной. Почему?

Виноваты инстинкты

Кошки по своей природе — осторожные одиночки. Их дикая сущность до сих пор говорит им: "не задерживайся в одном месте слишком долго — это небезопасно". Поэтому смена локации для сна — это способ выживания, заложенный на уровне инстинкта.

Питомец может сегодня уютно свернуться на подоконнике, завтра — на спинке дивана, а послезавтра — на вашей чистой стопке белья. И так — по кругу.

Погода диктует свои правила

Кошки ещё и мастера подбирать место по температуре. В холод они ищут самые тёплые уголки: батареи, одеяла, даже ваши колени. А в жару — прохладные поверхности вроде кафеля, раковины или пола в ванной.

Так что лежанка, купленная с надеждой на постоянное использование, может быть просто проигнорирована, особенно если стоит не в том месте и не в то время года.

Стоит ли покупать

Покупка лежанки — это, скорее, жест заботы, чем жизненная необходимость. Иногда кошке может приглянуться ваш подарок. Но чаще — она выберет своё, порой странное, но удобное по её меркам место.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

