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Мяукает, трётся, не отходит: кошка чувствует, что с вами не так

1:45
Зоосфера

Кошки — не просто домашние питомцы. В их поведении скрыто куда больше, чем кажется на первый взгляд. Иногда они могут мяукать без причины, вести себя беспокойно или вдруг подойти, потереться о ноги. Особенно это проявляется, когда в доме назревает конфликт или кто-то из домочадцев испытывает сильные эмоции.

Кошачий взгляд
Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошачий взгляд

Чувствуют не слова, а энергию

Когда в доме происходит ссора или кто-то переживает тяжёлый день, кошка сразу это ощущает. Всё дело в их тонкой чувствительности. Эти животные реагируют не на саму суть событий, а на энергетику - те самые негативные вибрации, которые возникают во время конфликта.

Такое состояние животным не по душе. Кошки могут начать громко мяукать, беспокойно ходить по дому или наоборот — прижаться к человеку, словно стараясь его утешить.

Мягкое утешение на пушистых лапах

Многие владельцы замечали: стоит им расстроиться или заплакать, как кошка тут же оказывается рядом. Она может лечь на колени, потереться о руки или начать тихо мурлыкать. Это не случайность. Таким образом кошка инстинктивно пытается "сгладить" эмоциональный накал.

Они замечают то, что скрыто от нас

Кошки способны улавливать изменения в состоянии здоровья хозяина. Иногда они начинают проявлять беспокойство задолго до того, как человек сам почувствует недомогание. По запаху, микродвижениям и даже температуре тела они могут предчувствовать приближение приступов болезней — и стремятся привлечь внимание.

Если кошка вдруг начала странно себя вести рядом с вами — это может быть знаком. Прислушайтесь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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