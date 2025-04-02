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Бессонница на четырёх лапах: что делать, если собака устраивает ночные концерты

2:28
Зоосфера

Ночная тишина, казалось бы, только установилась — и тут раздаётся лай. Сначала короткий, потом всё громче и увереннее. Если это — ваша собака, сон превращается в роскошь. Почему питомец ведёт себя так, и что можно с этим сделать?

Лабрадор
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лабрадор

Главные причины ночного лая

Скука и недостаток активности

  • Энергия требует выхода. Особенно у молодых и активных пород. Недостаток прогулок, игр и новых впечатлений приводит к тому, что собака ищет занятие сама — и часто находит его в лаянии.

Страх и тревожность

  • Шорохи за стеной, шум лифта, лай соседской собаки или одиночество — всё это может вызывать у животного стресс. Лай в таком случае — способ справиться с беспокойством.

Попытка привлечь внимание

  • Некоторые собаки используют лай, чтобы "позвать" хозяина: "Поиграй со мной", "Я хочу пить", "Скучно". Если вы раньше реагировали на такой лай, он мог закрепиться как рабочая схема.

Территориальное поведение

  • Питомец может реагировать на малейшие звуки за дверью, защищая "свою" территорию. Это инстинкт — и довольно сильный.

Проблемы со здоровьем

  • Внезапный или необычный лай, особенно у пожилых собак, может быть сигналом боли, дискомфорта или ухудшения слуха. Не исключайте визит к ветеринару.

Потребность в общении

  • Собаки — социальные существа. Если они слышат лай за окном или за стеной, могут отвечать просто потому, что "зовут на разговор".

Как помочь собаке и себе

  • Увеличьте физическую активность: усталый пёс — спокойный пёс.
  • Проводите время вместе: общение снижает тревожность.
  • Давайте игрушки, головоломки: особенно перед сном.
  • Обучайте командам: это не только дисциплина, но и контакт.
  • Оставляйте фоновые звуки: тихое радио или белый шум могут скрыть пугающие звуки.
  • Не поощряйте лай: не кричите в ответ, не давайте лакомство сразу — иначе собака запомнит, что это работает.
  • Обратитесь к кинологу: если ничего не помогает — нужна профессиональная помощь.

Лай — это язык. Нужно не просто "заставить замолчать", а услышать, что собака пытается сказать. Решив корень проблемы, вы вернёте себе спокойные ночи — и доверие питомца.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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