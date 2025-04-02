Бессонница на четырёх лапах: что делать, если собака устраивает ночные концерты

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ночная тишина, казалось бы, только установилась — и тут раздаётся лай. Сначала короткий, потом всё громче и увереннее. Если это — ваша собака, сон превращается в роскошь. Почему питомец ведёт себя так, и что можно с этим сделать?

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лабрадор

Главные причины ночного лая

Скука и недостаток активности

Энергия требует выхода. Особенно у молодых и активных пород. Недостаток прогулок, игр и новых впечатлений приводит к тому, что собака ищет занятие сама — и часто находит его в лаянии.

Страх и тревожность

Шорохи за стеной, шум лифта, лай соседской собаки или одиночество — всё это может вызывать у животного стресс. Лай в таком случае — способ справиться с беспокойством.

Попытка привлечь внимание

Некоторые собаки используют лай, чтобы "позвать" хозяина: "Поиграй со мной", "Я хочу пить", "Скучно". Если вы раньше реагировали на такой лай, он мог закрепиться как рабочая схема.

Территориальное поведение

Питомец может реагировать на малейшие звуки за дверью, защищая "свою" территорию. Это инстинкт — и довольно сильный.

Проблемы со здоровьем

Внезапный или необычный лай, особенно у пожилых собак, может быть сигналом боли, дискомфорта или ухудшения слуха. Не исключайте визит к ветеринару.

Потребность в общении

Собаки — социальные существа. Если они слышат лай за окном или за стеной, могут отвечать просто потому, что "зовут на разговор".

Как помочь собаке и себе

Увеличьте физическую активность: усталый пёс — спокойный пёс.

усталый пёс — спокойный пёс. Проводите время вместе: общение снижает тревожность.

общение снижает тревожность. Давайте игрушки, головоломки: особенно перед сном.

особенно перед сном. Обучайте командам: это не только дисциплина, но и контакт.

это не только дисциплина, но и контакт. Оставляйте фоновые звуки: тихое радио или белый шум могут скрыть пугающие звуки.

тихое радио или белый шум могут скрыть пугающие звуки. Не поощряйте лай: не кричите в ответ, не давайте лакомство сразу — иначе собака запомнит, что это работает.

не кричите в ответ, не давайте лакомство сразу — иначе собака запомнит, что это работает. Обратитесь к кинологу: если ничего не помогает — нужна профессиональная помощь.

Лай — это язык. Нужно не просто "заставить замолчать", а услышать, что собака пытается сказать. Решив корень проблемы, вы вернёте себе спокойные ночи — и доверие питомца.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

