Опасность в пузырьках: как выбрать шампунь, который не навредит вашему любимцу

Выбирая шампунь для домашнего любимца, важно помнить: чувствительная кожа животных совсем не рассчитана на контакт с агрессивной химией. Многие привычные нам компоненты могут серьёзно навредить питомцу — от пересушенной кожи до испорченной шерсти и даже гормональных сбоев.
Один из первых тревожных сигналов — SLS (лаурилсульфат натрия) и вода среди первых пяти компонентов. Такое средство не для животных, а скорее для посуды. Оно пенится хорошо, стоит дёшево (часто меньше 300 рублей за литр), но:
Вместо этого безопаснее выбирать щадящие ПАВы на растительной основе — ищите слова с приставкой "коко" (например, кокоглюкозид, лаурилглюкозид, сульфосукцинаты). Эти компоненты мягко очищают, не вызывая раздражений и не требуя последующего применения кондиционера.
Вот список веществ, которых стоит избегать:
Хороший шампунь для животных должен не просто мыть, а бережно ухаживать. Натуральные формулы на отварах трав, с маслами и мягкими ПАВами:
Продукты без сульфатов, парабенов и синтетических отдушек особенно рекомендуются питомцам с чувствительной кожей или склонным к аллергиям.
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