Не просто вкусно, а полезно: чем хорош влажный корм и как не ошибиться с выбором

2:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Найти идеальный влажный корм для пушистого гурмана — это целая наука. Кошки могут быть привередливыми, а рынок предлагает десятки вариантов. В этой статье собрали всё, что нужно знать: от пользы до того, как не ошибиться с выбором.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот рядом с миской

Почему влажный корм — это хорошо

Увлажнение: кошки мало пьют и нередко страдают от обезвоживания. Влажный корм помогает поддерживать водный баланс, особенно важный для профилактики мочекаменной болезни.

кошки мало пьют и нередко страдают от обезвоживания. Влажный корм помогает поддерживать водный баланс, особенно важный для профилактики мочекаменной болезни. Лучше переваривается: подходит питомцам с чувствительным пищеварением и котятам, которым ещё трудно грызть сухие гранулы.

подходит питомцам с чувствительным пищеварением и котятам, которым ещё трудно грызть сухие гранулы. Натуральнее по составу: хорошие корма содержат настоящее мясо, минимум злаков и искусственных добавок.

Как понять, что корм подходит

Признаки того, что корм подходит вашей кошке:

У неё стабильный и мягкий стул, нет запоров.

Шерсть блестящая, животное активное и с хорошим аппетитом.

Нет сбоев в пищеварении — рвоты, вздутия, плохого запаха изо рта.

Если замечаете отклонения — пора пересмотреть рацион. Также важно отличать полноценные корма от прикормов: первые содержат всё необходимое, вторые — нет.

Что искать в составе

Хороший корм всегда начинается с мяса как первого ингредиента. Избегайте кормов с кукурузой, соей, субпродуктами низкого качества и добавленными сахарами.

Ищите в составе

Таурин и метионин (важны для зрения и сердца)

Пробиотики и клетчатку

Животные жиры, а не растительные масла

Витамины группы B, магний и калий

Натуральные ароматизаторы, без красителей и консервантов

Текстура и вкус: как не нарваться на отказ

Кошки могут капризничать из-за консистенции или вкуса. Попробуйте разные варианты:

Паштет: мягкий, легко усваивается, хорош для котят и пожилых.

мягкий, легко усваивается, хорош для котят и пожилых. Кусочки в соусе/желе: популярный формат, хорошо стимулирует аппетит.

популярный формат, хорошо стимулирует аппетит. Измельчённое мясо в бульоне: удобно смешивать с сухим кормом или использовать как лакомство.

Самые любимые вкусы у большинства кошек: курица, индейка, ягнёнок, рыба (тунец, лосось), а также комбинации этих продуктов.

Переход на влажный корм: как не напугать кота

Меняйте рацион постепенно, в течение 7-10 дней.

Смешивайте новый корм со старым, увеличивая долю постепенно.

Добавляйте любимые лакомства для мотивации.

Следите за реакцией животного — если стул нарушается, уменьшите количество нового корма.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

