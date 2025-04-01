Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш ковёр плохо пахнет? Попробуйте этот дешёвый способ — работает лучше магазинных средств
Секрет биологического краха: два возраста, когда всё меняется
Булыкин о легионерах в Зените: скрытая причина, о которой молчат
Яичный кофе: необычное сочетание вкуса и пользы! Узнайте, как его приготовить
Цены проконтролируют? Как подорожание картофеля бьёт по семейным финансам
Почему севооборот важен: ключевые преимущества для агрономии и экологии
Вышел менять колесо — получил протокол: неожиданный штраф, о котором мало кто знает
Сделайте каждый день особенным с правильной рубашкой, подходящей к любому образу
Сочи 2025: что нового ждет туристов?

Не просто вкусно, а полезно: чем хорош влажный корм и как не ошибиться с выбором

2:44
Зоосфера

Найти идеальный влажный корм для пушистого гурмана — это целая наука. Кошки могут быть привередливыми, а рынок предлагает десятки вариантов. В этой статье собрали всё, что нужно знать: от пользы до того, как не ошибиться с выбором.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Почему влажный корм — это хорошо

  • Увлажнение: кошки мало пьют и нередко страдают от обезвоживания. Влажный корм помогает поддерживать водный баланс, особенно важный для профилактики мочекаменной болезни.
  • Лучше переваривается: подходит питомцам с чувствительным пищеварением и котятам, которым ещё трудно грызть сухие гранулы.
  • Натуральнее по составу: хорошие корма содержат настоящее мясо, минимум злаков и искусственных добавок.

Как понять, что корм подходит

Признаки того, что корм подходит вашей кошке:

  • У неё стабильный и мягкий стул, нет запоров.
  • Шерсть блестящая, животное активное и с хорошим аппетитом.
  • Нет сбоев в пищеварении — рвоты, вздутия, плохого запаха изо рта.

Если замечаете отклонения — пора пересмотреть рацион. Также важно отличать полноценные корма от прикормов: первые содержат всё необходимое, вторые — нет.

Что искать в составе

Хороший корм всегда начинается с мяса как первого ингредиента. Избегайте кормов с кукурузой, соей, субпродуктами низкого качества и добавленными сахарами.

Ищите в составе

  • Таурин и метионин (важны для зрения и сердца)
  • Пробиотики и клетчатку
  • Животные жиры, а не растительные масла
  • Витамины группы B, магний и калий
  • Натуральные ароматизаторы, без красителей и консервантов

Текстура и вкус: как не нарваться на отказ

Кошки могут капризничать из-за консистенции или вкуса. Попробуйте разные варианты:

  • Паштет: мягкий, легко усваивается, хорош для котят и пожилых.
  • Кусочки в соусе/желе: популярный формат, хорошо стимулирует аппетит.
  • Измельчённое мясо в бульоне: удобно смешивать с сухим кормом или использовать как лакомство.

Самые любимые вкусы у большинства кошек: курица, индейка, ягнёнок, рыба (тунец, лосось), а также комбинации этих продуктов.

Переход на влажный корм: как не напугать кота

  • Меняйте рацион постепенно, в течение 7-10 дней.
  • Смешивайте новый корм со старым, увеличивая долю постепенно.
  • Добавляйте любимые лакомства для мотивации.
  • Следите за реакцией животного — если стул нарушается, уменьшите количество нового корма.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Land Cruiser AT37: машина, которой плевать на преграды
Авто
Land Cruiser AT37: машина, которой плевать на преграды Аудио 
Пылевые клещи и бактерии на простынях: что вы не знали о стирке белья
Недвижимость
Пылевые клещи и бактерии на простынях: что вы не знали о стирке белья Аудио 
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Авто
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Советские автогонки: какие соревнования были популярны в СССР?   Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Последние материалы
Ваш ковёр плохо пахнет? Попробуйте этот дешёвый способ — работает лучше магазинных средств
Секрет биологического краха: два возраста, когда всё меняется
Булыкин о легионерах в Зените: скрытая причина, о которой молчат
Не просто вкусно, а полезно: чем хорош влажный корм и как не ошибиться с выбором
Яичный кофе: необычное сочетание вкуса и пользы! Узнайте, как его приготовить
Цены проконтролируют? Как подорожание картофеля бьёт по семейным финансам
Почему севооборот важен: ключевые преимущества для агрономии и экологии
Вышел менять колесо — получил протокол: неожиданный штраф, о котором мало кто знает
Сделайте каждый день особенным с правильной рубашкой, подходящей к любому образу
Сочи 2025: что нового ждет туристов?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.