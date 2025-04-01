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Подавилась и не дышит: что делать, если собака задыхается прямо у вас на глазах

3:18
Зоосфера

Любознательность собак — это очарование и… потенциальная угроза. Одна секунда — и питомец хватает с пола что-то опасное. А дальше — кашель, паника и угроза жизни. Что делать, если собака подавилась? В распоряжении владельца всего 5-7 минут, чтобы предотвратить трагедию.

Собака воет
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Собака воет

Почему собаки подавляются

Основная причина — стремление исследовать мир зубами. Особенно это касается щенков. В ход идут палки, косточки, пластиковые игрушки, пробки, пуговицы и даже куски еды неподходящего размера.

Некоторые из этих предметов могут застрять в горле или пищеводе, перекрыв дыхательные пути. Последствия — от поверхностного повреждения слизистой до удушья.

Как понять, что питомец подавился

Признаки, которые должны насторожить:

  • Кашель и рвотные позывы без результата
  • Сильное слюноотделение (возможно, с кровью)
  • Хриплое, прерывистое дыхание
  • Шея вытянута, голова опущена, лапы расставлены
  • Беспокойство, попытки лапами "достать" изо рта инородное тело

В особо опасной ситуации слизистые становятся синюшными, дыхание резко учащается и становится поверхностным. Если не принять меры, возможна потеря сознания и остановка сердца.

Важно: при полном перекрытии дыхания у владельца есть не более 5-7 минут для оказания первой помощи, подчёркивает президент РКФ Владимир Голубев.

Как помочь собаке: пошаговая инструкция

Оцените ситуацию

  • Не паникуйте. Зафиксируйте питомца и, по возможности, успокойте его.

Проверьте глотку

  • Аккуратно откройте пасть и осмотрите горло. Если видно постороннее тело — попробуйте удалить его пальцами или пинцетом, но не проталкивайте глубже.

Осторожно надавите

  • Если предмет округлый и находится в верхней части, попробуйте аккуратно надавить на него снаружи, через кожу.

Используйте гравитацию

  • Для небольшой собаки: поднимите за задние лапы и слегка встряхните вниз.
  • Для большой: приподнимите заднюю часть тела, чтобы таз оказался выше плеч, и удерживайте так 10-15 секунд.

Приём Геймлиха

Экстренная мера, если всё остальное не помогло. Для собак существует адаптированная техника.

Когда обращаться к ветеринару

Даже если удалось удалить предмет, визит к врачу обязателен. Особенно, если:

  • Сохраняются хрипы, кашель, тревожное поведение
  • Наблюдаются кровянистые выделения из рта
  • Есть подозрение на повреждение слизистой или дыхательных путей

Как избежать опасных ситуаций

Профилактика — ключ к безопасности:

  • Используйте только надёжные игрушки, соответствующие размеру собаки
  • Не оставляйте в зоне доступа мелкие и острые предметы
  • Никогда не давайте собаке трубчатые кости или мелкие обрезки пищи
  • Во время прогулок держите питомца на поводке, особенно в местах с мусором

Жизнь собаки может зависеть от вашей быстрой и правильной реакции. Знание этих простых шагов может однажды спасти вашего питомца.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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