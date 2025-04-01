Подавилась и не дышит: что делать, если собака задыхается прямо у вас на глазах

3:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любознательность собак — это очарование и… потенциальная угроза. Одна секунда — и питомец хватает с пола что-то опасное. А дальше — кашель, паника и угроза жизни. Что делать, если собака подавилась? В распоряжении владельца всего 5-7 минут, чтобы предотвратить трагедию.

Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian Собака воет

Почему собаки подавляются

Основная причина — стремление исследовать мир зубами. Особенно это касается щенков. В ход идут палки, косточки, пластиковые игрушки, пробки, пуговицы и даже куски еды неподходящего размера.

Некоторые из этих предметов могут застрять в горле или пищеводе, перекрыв дыхательные пути. Последствия — от поверхностного повреждения слизистой до удушья.

Как понять, что питомец подавился

Признаки, которые должны насторожить:

Кашель и рвотные позывы без результата

Сильное слюноотделение (возможно, с кровью)

Хриплое, прерывистое дыхание

Шея вытянута, голова опущена, лапы расставлены

Беспокойство, попытки лапами "достать" изо рта инородное тело

В особо опасной ситуации слизистые становятся синюшными, дыхание резко учащается и становится поверхностным. Если не принять меры, возможна потеря сознания и остановка сердца.

Важно: при полном перекрытии дыхания у владельца есть не более 5-7 минут для оказания первой помощи, подчёркивает президент РКФ Владимир Голубев.

Как помочь собаке: пошаговая инструкция

Оцените ситуацию

Не паникуйте. Зафиксируйте питомца и, по возможности, успокойте его.

Проверьте глотку

Аккуратно откройте пасть и осмотрите горло. Если видно постороннее тело — попробуйте удалить его пальцами или пинцетом, но не проталкивайте глубже.

Осторожно надавите

Если предмет округлый и находится в верхней части, попробуйте аккуратно надавить на него снаружи, через кожу.

Используйте гравитацию

Для небольшой собаки : поднимите за задние лапы и слегка встряхните вниз.

: поднимите за задние лапы и слегка встряхните вниз. Для большой: приподнимите заднюю часть тела, чтобы таз оказался выше плеч, и удерживайте так 10-15 секунд.

Приём Геймлиха

Экстренная мера, если всё остальное не помогло. Для собак существует адаптированная техника.

Когда обращаться к ветеринару

Даже если удалось удалить предмет, визит к врачу обязателен. Особенно, если:

Сохраняются хрипы, кашель, тревожное поведение

Наблюдаются кровянистые выделения из рта

Есть подозрение на повреждение слизистой или дыхательных путей

Как избежать опасных ситуаций

Профилактика — ключ к безопасности:

Используйте только надёжные игрушки, соответствующие размеру собаки

Не оставляйте в зоне доступа мелкие и острые предметы

Никогда не давайте собаке трубчатые кости или мелкие обрезки пищи

Во время прогулок держите питомца на поводке, особенно в местах с мусором

Жизнь собаки может зависеть от вашей быстрой и правильной реакции. Знание этих простых шагов может однажды спасти вашего питомца.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

