30 килограммов ярости: как бобры защищают территорию и чем это грозит людям

Когда речь заходит о диких животных, большинство из нас вряд ли назовут бобра потенциальной угрозой. Добродушный герой мультфильмов, симпатичный строитель плотин, герой детских книжек — что может быть опасного в этом зверьке?
На деле всё куда серьезнее. Бобры — вовсе не безобидные соседи по лесу и водоёмам. И если вы вдруг решили подойти к ним поближе ради фото или из любопытства — вы рискуете получить куда больше, чем просто интересный кадр.
Да, бобры — травоядные. Нет, они не охотятся на людей. Но это вовсе не делает их безопасными. В их арсенале:
Попытайтесь представить, что может сделать с вашей ногой животное, которое без особого труда перегрызает древесину толщиной с вашу руку.
Чаще всего — в целях обороны. Удары хвостом по воде, кстати, не "приветствие", а сигнал тревоги: "Уходи, пока цел". Если этот сигнал проигнорировать, бобр может перейти к следующей фазе — атаке.
Бобры целятся в нижние конечности. Один укус — и зубы зверя могут задеть артерию или крупную вену. Если не оказать помощь в течение пары минут, результат может быть трагичным.
Такие случаи реально зафиксированы. Да, это не массовое явление, но риск — не миф.
Потому что с детства воспринимаем как "добрых лесных тружеников". Мы привыкли видеть в бобрах нечто среднее между сказочным лесным строителем и мультяшной милотой. А реальность — зубастая, быстрая и совсем не плюшевая.
И помните: даже самый милый зверёк может оказаться смертельно опасным, если почувствует угрозу.
Обыкнове́нный бобр или речно́й бобр (лат. Castor fiber), — полуводное млекопитающее отряда грызунов; один из двух современных представителей семейства бобровых (наряду с канадским бобром, которого ранее считали подвидом).
Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.