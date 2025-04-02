Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оставлять ключ в замке: безопасность или риск? Рассказываем все нюансы
Загорелся чек — паника не поможет: рассказываем, как выяснить причину за 5 минут
Спите, едите, но не восстанавливаетесь? Один дефицит всё портит
Садоводов призывают вносить лимоны в почву этой весной
Эти украшения никогда не выйдут из моды — добавьте их в свою коллекцию и будьте в тренде
Стало известно о наложенных ограничениях на Михаила Ефремова
Тревожный звоночек для нарушителей: Telegram активно закрывает аккаунты
Дают машину и дом, но есть нюанс: почему эту вакансию называют опытом для храбрых
Город, который тает: уникальное место в Италии, которой грозит исчезновение

30 килограммов ярости: как бобры защищают территорию и чем это грозит людям

2:28
Зоосфера

Когда речь заходит о диких животных, большинство из нас вряд ли назовут бобра потенциальной угрозой. Добродушный герой мультфильмов, симпатичный строитель плотин, герой детских книжек — что может быть опасного в этом зверьке?

Бобр валит дерево
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Бобр валит дерево

На деле всё куда серьезнее. Бобры — вовсе не безобидные соседи по лесу и водоёмам. И если вы вдруг решили подойти к ним поближе ради фото или из любопытства — вы рискуете получить куда больше, чем просто интересный кадр.

Маскировка милоты: зубастый инженер природы

Да, бобры — травоядные. Нет, они не охотятся на людей. Но это вовсе не делает их безопасными. В их арсенале:

  • Мощные челюсти, способные за ночь повалить дерево.
  • Резцы длиной до 4 см, острые, как ножи.
  • Масса до 30 кг, а в стойке на задних лапах — рост почти метр.

Попытайтесь представить, что может сделать с вашей ногой животное, которое без особого труда перегрызает древесину толщиной с вашу руку.

Почему бобры нападают

Чаще всего — в целях обороны. Удары хвостом по воде, кстати, не "приветствие", а сигнал тревоги: "Уходи, пока цел". Если этот сигнал проигнорировать, бобр может перейти к следующей фазе — атаке.

  • Особенно опасен период гона — февраль и март. В это время бобры становятся агрессивнее, охраняют территорию и потомство.

Последствия могут быть смертельными

Бобры целятся в нижние конечности. Один укус — и зубы зверя могут задеть артерию или крупную вену. Если не оказать помощь в течение пары минут, результат может быть трагичным.

Такие случаи реально зафиксированы. Да, это не массовое явление, но риск — не миф.

Почему мы их недооцениваем

Потому что с детства воспринимаем как "добрых лесных тружеников". Мы привыкли видеть в бобрах нечто среднее между сказочным лесным строителем и мультяшной милотой. А реальность — зубастая, быстрая и совсем не плюшевая.

Как себя вести

  • Не приближайтесь к бобру, даже если он кажется спокойным.
  • Не пытайтесь сделать фото вплотную.
  • Не позволяйте детям или животным подходить к воде, если там замечены бобры.

И помните: даже самый милый зверёк может оказаться смертельно опасным, если почувствует угрозу.

Уточнения

Обыкнове́нный бобр или речно́й бобр (лат. Castor fiber), — полуводное млекопитающее отряда грызунов; один из двух современных представителей семейства бобровых (наряду с канадским бобром, которого ранее считали подвидом).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Авто
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России Аудио 
Красивая, но бесполезная: какую мойку лучше не покупать
Недвижимость
Красивая, но бесполезная: какую мойку лучше не покупать Аудио 
Прощайте, дряблые руки: эти 4 упражнения укрепят трицепсы
Новости спорта
Прощайте, дряблые руки: эти 4 упражнения укрепят трицепсы Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Почему мотоциклы Днепр и Урал до сих пор популярны за границей Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения: это святое
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Последние материалы
Оставлять ключ в замке: безопасность или риск? Рассказываем все нюансы
Загорелся чек — паника не поможет: рассказываем, как выяснить причину за 5 минут
30 килограммов ярости: как бобры защищают территорию и чем это грозит людям
Спите, едите, но не восстанавливаетесь? Один дефицит всё портит
Садоводов призывают вносить лимоны в почву этой весной
Эти украшения никогда не выйдут из моды — добавьте их в свою коллекцию и будьте в тренде
Стало известно о наложенных ограничениях на Михаила Ефремова
Тревожный звоночек для нарушителей: Telegram активно закрывает аккаунты
Дают машину и дом, но есть нюанс: почему эту вакансию называют опытом для храбрых
Город, который тает: уникальное место в Италии, которой грозит исчезновение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.