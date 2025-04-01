У неё нет яда, но вы всё равно закричите: что за монстр живёт в степях России

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы боитесь пауков? Считаете, что сколопендра — верх живой мерзости? Значит, вы еще не встречали сольпугу. Это не просто букашка, а настоящий ночной монстр со скоростью олимпийского спринтера. И она живет у нас — в южных и даже в центральных регионах России. Ужас в том, что выглядит она так, будто сбежала со съёмок фильма "Чужой".

Фото: commons.wikimedia.org by Ufo Snake, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Сольпуга обыкновенная

Кто такая сольпуга и почему от одного её вида мурашки по коже

Сольпуга (она же фаланга, она же бихорка) — это паукообразное существо с телом, напоминающим гибрид паука и скорпиона. У неё жутковатая физиономия с двумя "головами" и парой хелицер, которые могут запросто перекусить ноготь человека. Да-да, не преувеличение: укусы сольпуги крайне болезненны. Хотя яда у неё нет, но в ранку может попасть всё, чем она раньше "обедала" — от таракана до ящерицы.

Почему вам от неё не убежать

Прозвище "ветряной скорпион" сольпуга получила не просто так. Она способна развивать скорость до 16 км/ч — а это быстрее, чем бежит обычный человек без тренировки. То есть, если вы решили убежать от сольпуги, скорее всего, она догонит. А если вы на отдыхе с палаткой в степях или на юге страны — держите вход плотно закрытым. Эти ночные твари обожают уютные, тёмные укромные уголки, особенно если там тепло.

Где водятся сольпуги

В России чаще всего встречаются южнорусские сольпуги — до 6 см в длину. Они обитают в южных регионах, но с потеплением климата всё чаще замечаются даже в средней полосе. В 2023 году, например, настоящее нашествие сольпуг зафиксировали в Волгограде, и это не первый случай.

Укус — не смертельный, но крайне неприятный

Хоть сольпуга и не ядовита, её укус может быть опасен из-за бактерий. Хелицеры (это такие "челюсти") у неё сильные, а санитарные нормы ей, мягко говоря, чужды. Если укусила — немедленно промывайте место антисептиком.

А лучше вообще не лезть: не тыкать палками, не пытаться "подбросить" из интереса. Сольпуга отлично прыгает — по слухам, до метра в высоту. Подумайте об этом, прежде чем решите сфотографировать её поближе.

Уточнения

Сольпу́ги фаланги, или бихо́рки (лат. Solifugae, также известны как верблюжьи пауки (англ. camel spiders), ветряные скорпионы (англ. wind scorpions), солнечные пауки (англ. sun spiders) — отряд паукообразных (Arachnida). Известно около 1000 видов, распространённых в засушливых областях.

