Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депрессия отступает! Что добавить в меню, чтобы забыть о тревоге и бессоннице
Мрачные подробности: о чём молчат туристические путеводители по Мексике
Леди Гага репостнула фрагмент российского шоу Маска
Как вырастить морковь без трещин: советы для идеального урожая
Забудьте о бортиках: сейчас в тренде новый дизайн душевых кабин
Дикий чеснок: секрет сохранения аромата и вкуса на весь год
Усни без счёта и тревог: вечерний суперфуд, который действительно работает
Маскировка на скорости: как самые обычные машины превращались в ночных хищников КГБ
23-й номер мешает больше, чем травма: что скрывает молчание Джордана

Лают, но шёпотом: как волки маскируют свои сигналы

2:42
Зоосфера

Мы привыкли: собака лает — значит, что-то хочет. Погулять, поиграть, прогнать почтальона. Лай стал для нас своеобразным собачьим языком. Но вот парадокс: их ближайшие дикие родственники — волки — в лесу молчат, как партизаны. Неужели они разучились лаять?

Волк — не немой, просто сдержанный

На самом деле волки умеют лаять. Волчата, выращенные рядом с собаками, осваивают этот навык без труда. Их лай звучит вполне "по-собачьи" — громко, отрывисто, выразительно. Так что причина — не в анатомии. Голосовой аппарат у волков устроен так же, как у собак. Просто… они выбирают молчание.

Шёпот вместо сирены

В дикой природе волки используют лай, но очень аккуратно. Например, волчица может тихонько "подлаивать" — почти шепотом — чтобы подозвать к себе детёнышей. Волчата ей отвечают так же. Это что-то вроде секретного шифра: свои поймут, а добыча и конкуренты — нет.

У взрослых волков лай считается плохим тоном. Не потому, что они сдержанные интроверты, а потому, что в дикой природе шум — враг охоты. Один громкий лай, и добыча унесёт лапы куда подальше. Поэтому взрослые волки используют более скрытые формы общения: воют, рычат, скалятся, щёлкают зубами, трутся боками. Всё это — богатый язык без лишнего шума.

А собаки — это вечные дети

А теперь — интересный поворот. Почему же тогда собаки так активно лают? Всё дело в том, что домашние псы — это результат многотысячелетнего эксперимента по отбору "вечно щенячьих" качеств. Человеку были выгодны неагрессивные, подчиняющиеся, дружелюбные особи. По сути, собаки — это инфантильные волки, так и не повзрослевшие до суровой дикости своих предков.

У щенков лай — нормальное поведение. Это сигнал маме, просьба, требование или просто выражение эмоций. Волки из этого вырастают. Собаки — нет. Мы сами, неосознанно, отобрали тех, кто остался "вечно щенком".

В лесу молчание — золото

Взрослый волк не лает, потому что не может себе этого позволить. Лай выдаёт его местоположение, пугает добычу, привлекает конкурентов. А в лесу выживает тот, кто умеет быть тенью. Вот почему волк — мастер молчаливого общения. И лает — только если совсем уж приспичит. А чаще всего — просто никогда.

Уточнения

Во́лки (лат. Canis) — род млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Недвижимость
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить Аудио 
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Авто
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России Аудио 
Ночной крем, который запускает рост волос: как учёные обманули природу облысения
Наука и техника
Ночной крем, который запускает рост волос: как учёные обманули природу облысения Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Советские автогонки: какие соревнования были популярны в СССР?   Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Последние материалы
Как вырастить морковь без трещин: советы для идеального урожая
Лают, но шёпотом: как волки маскируют свои сигналы
Забудьте о бортиках: сейчас в тренде новый дизайн душевых кабин
Дикий чеснок: секрет сохранения аромата и вкуса на весь год
Усни без счёта и тревог: вечерний суперфуд, который действительно работает
Маскировка на скорости: как самые обычные машины превращались в ночных хищников КГБ
23-й номер мешает больше, чем травма: что скрывает молчание Джордана
Разрушение системы страны за считаные секунды! Электромагнитный импульс пострашнее будет
Штурмовик из Звёздных войн стал началом бизнеса: как лоскутное шитьё принесло 1,25 млн долларов
700 метров в неведении! Раскроем тайны самого высокого водопада России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.