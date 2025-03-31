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Рыбный магнит: откуда у кошек такая любовь к морепродуктам

3:55
Зоосфера

Все мы знаем, как кошки реагируют на запах рыбы: уши навострены, взгляд сосредоточен, шаги становятся бесшумными. Кажется, что любовь к рыбе у них в генах. Но вот в чём загадка: предки домашних кошек жили в засушливых регионах Ближнего Востока, где о рыбе они могли разве что услышать от пролетающей чайки. Так откуда же у кошек такая страсть к морепродуктам?

Кошка ест корм
Фото: https://www.freepik.com
Кошка ест корм

Ответ оказался глубже, чем просто "любят и всё". Недавнее исследование, опубликованное в журнале Chemical Senses, проливает свет на тайну многовекового обожания тунца, сельди и другой рыбной вкуснятины.

Рыбная история: как всё начиналось

Ещё 3500 лет назад египтяне изображали кошек, поедающих рыбу. К Средневековью этот "дуэт" уже стал привычным: кошки охотно доедали остатки улова у рыбаков, и, по всей видимости, такая пища понравилась им не только по запаху. Со временем вкусовые предпочтения закрепились — и теперь мы имеем дело с эволюционной привычкой.

У кошек особое чувство вкуса

Пищевые предпочтения кошек кардинально отличаются от человеческих. Например, у них вовсе нет рецепторов к сладкому — эволюция сочла углеводы бесполезными для охотника. Удивительно, но у кошек также снижена чувствительность к горечи, зато мясной вкус они ощущают особенно остро.

Умами — пятый вкус и кошачья слабость

Главная причина любви к рыбе — вкус умами, хорошо знакомый любителям пармезана, бульона и соевого соуса. Умами — это вкус белков, а точнее, аминокислот вроде глутамата и аспартата.

Исследования показали, что у кошек гены, отвечающие за рецепторы вкуса умами (Tas1r1 и Tas1r3), мутировали таким образом, что стали особенно чувствительными к определённым комбинациям аминокислот и нуклеотидов. То есть кошки буквально чувствуют рыбу ярче, чем мы с вами.

Эксперимент, который всё объяснил

Учёные провели эксперимент: 25 кошкам предложили воду с разными сочетаниями аминокислот. Абсолютным фаворитом у большинства оказался напиток с гистидином и инозинмонофосфатом — веществами, в изобилии содержащимися в… правильно, тунце!

Почему кошки сходят с ума по тунцу

Тунец для кошки — как шоколад для сладкоежки. Всё дело в высокой концентрации аминокислот, отвечающих за вкус умами. Именно поэтому кошки реагируют на него особенно бурно.

Кстати, около 6% мирового вылова тунца уходит на производство кошачьих кормов. Да, человечество не шутит с кошачьими вкусами.

Эволюция вкуса, запрограммированная в генах

Хотя в дикой природе кошки не ловили рыбу, взаимодействие с человеком и кормление морепродуктами постепенно повлияло на вкусовое поведение. Кошки закрепили чувствительность к определённым веществам на генетическом уровне — и теперь филе тунца вызывает у них восторг, сравнимый с нашей реакцией на чизкейк.

Но можно ли кормить кошку одной рыбой?

Как бы питомец ни умолял и не заглядывал в душу, кормить кошку только рыбой нельзя. Это приведёт к дефициту таурина, кальция, витамина Е и другим проблемам. Рыба — это лакомство, а не база рациона. Сбалансированное питание должно включать разнообразные источники белка и все необходимые микроэлементы.

И напоследок

Любовь кошек к рыбе — это не просто стереотип, а результат сложного взаимодействия эволюции, вкусовой биохимии и многовековой дружбы с человеком. Так что, если кот требует тунца — теперь вы знаете, почему.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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