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Хомяк строит побег из уютной тюрьмы: что в клетке вызывает у него жажду свободы

2:15
Зоосфера » Грызуны

Милый, круглощёкий зверёк может выглядеть безобидно, но внутри него живёт настоящий искатель приключений. Замечали, как он грызёт прутья клетки, копает подстилку с упорством крота или замирает у края стола? Это не баловство. Это подготовка к побегу.

Хомяк
Фото: commons.wikimedia.org by Sy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хомяк

Даже домашние хомяки не забывают, что в их природе — путешествовать в поисках еды. А значит, теснота и скука могут превратить вашего любимца в беглеца.

Как удержать хомяка дома (по доброй воле)

Клетка = его вселенная

  • Карликовым хомякам нужен минимум 50x30 см, сирийским — от 70x40 см. Тоннели и пластиковые трубы — это развлечение, но не замена пространству.
  • Добавьте 10-15 см подстилки для копания, немного сена для уюта.
  • Колесо обязательно (только с цельной поверхностью — чтобы не травмировать лапки). Плюс керамические миски и поилка.

Игры разума

Даже в самой уютной клетке хомяк может заскучать. Спрячьте корм в бумажные шарики или коробочки — пусть почувствует себя охотником. Это займёт его внимание и снимет стресс.

Уважайте режим

Хомяки просыпаются, когда вы ложитесь спать. Ночной грохот — это норма. Не пытайтесь будить зверька днём — это для него настоящий стресс.

Гулять, но безопасно

Прогулки — да, но в прогулочном шаре или в специальном загоне. Комната при этом должна быть без щелей, проводов и других животных.
Если всё-таки сбежал — оставьте клетку с открытой дверцей и вкусняшкой. Есть шанс, что он сам вернётся ночью.

Контакт — по любви

  • Приручение — это процесс. Сначала — угощения с руки, потом — лёгкие поглаживания. Никогда не хватайте сверху: это вызывает страх. Подставьте ладонь и дождитесь, пока он сам подойдёт.
  • Если хомяк кусается — возможно, он болен или испуган. Лучше сходить к ветеринару.

Главное — дайте ему возможность исследовать мир рядом, а не убегать в неизвестность. Тогда у него просто не будет причин искать свободы.

Уточнения

Хомяки́ (лат. Cricetinae) — подсемейство грызунов семейства хомяковых.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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