Хомяк строит побег из уютной тюрьмы: что в клетке вызывает у него жажду свободы

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Милый, круглощёкий зверёк может выглядеть безобидно, но внутри него живёт настоящий искатель приключений. Замечали, как он грызёт прутья клетки, копает подстилку с упорством крота или замирает у края стола? Это не баловство. Это подготовка к побегу.

Фото: commons.wikimedia.org by Sy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хомяк

Даже домашние хомяки не забывают, что в их природе — путешествовать в поисках еды. А значит, теснота и скука могут превратить вашего любимца в беглеца.

Как удержать хомяка дома (по доброй воле)

Клетка = его вселенная

Карликовым хомякам нужен минимум 50x30 см, сирийским — от 70x40 см. Тоннели и пластиковые трубы — это развлечение, но не замена пространству.

Добавьте 10-15 см подстилки для копания, немного сена для уюта.

Колесо обязательно (только с цельной поверхностью — чтобы не травмировать лапки). Плюс керамические миски и поилка.

Игры разума

Даже в самой уютной клетке хомяк может заскучать. Спрячьте корм в бумажные шарики или коробочки — пусть почувствует себя охотником. Это займёт его внимание и снимет стресс.

Уважайте режим

Хомяки просыпаются, когда вы ложитесь спать. Ночной грохот — это норма. Не пытайтесь будить зверька днём — это для него настоящий стресс.

Гулять, но безопасно

Прогулки — да, но в прогулочном шаре или в специальном загоне. Комната при этом должна быть без щелей, проводов и других животных.

Если всё-таки сбежал — оставьте клетку с открытой дверцей и вкусняшкой. Есть шанс, что он сам вернётся ночью.

Контакт — по любви

Приручение — это процесс. Сначала — угощения с руки, потом — лёгкие поглаживания. Никогда не хватайте сверху: это вызывает страх. Подставьте ладонь и дождитесь, пока он сам подойдёт.

Если хомяк кусается — возможно, он болен или испуган. Лучше сходить к ветеринару.

Главное — дайте ему возможность исследовать мир рядом, а не убегать в неизвестность. Тогда у него просто не будет причин искать свободы.

Уточнения

Хомяки́ (лат. Cricetinae) — подсемейство грызунов семейства хомяковых.

