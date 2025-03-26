Хомяк строит побег из уютной тюрьмы: что в клетке вызывает у него жажду свободы

Милый, круглощёкий зверёк может выглядеть безобидно, но внутри него живёт настоящий искатель приключений. Замечали, как он грызёт прутья клетки, копает подстилку с упорством крота или замирает у края стола? Это не баловство. Это подготовка к побегу.
Даже домашние хомяки не забывают, что в их природе — путешествовать в поисках еды. А значит, теснота и скука могут превратить вашего любимца в беглеца.
Даже в самой уютной клетке хомяк может заскучать. Спрячьте корм в бумажные шарики или коробочки — пусть почувствует себя охотником. Это займёт его внимание и снимет стресс.
Хомяки просыпаются, когда вы ложитесь спать. Ночной грохот — это норма. Не пытайтесь будить зверька днём — это для него настоящий стресс.
Прогулки — да, но в прогулочном шаре или в специальном загоне. Комната при этом должна быть без щелей, проводов и других животных.
Если всё-таки сбежал — оставьте клетку с открытой дверцей и вкусняшкой. Есть шанс, что он сам вернётся ночью.
Главное — дайте ему возможность исследовать мир рядом, а не убегать в неизвестность. Тогда у него просто не будет причин искать свободы.
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