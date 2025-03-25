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Этот змей может убить слона, но дело не только в яде

2:33
Зоосфера » Экзотика

Король среди змей — и не только по имени. Королевский кобра может достигать длины в 5,5 метров — это самый крупный ядовитый змей на планете. Но поражает не только его размер: количество нейротоксина в одной его укусе способно убить взрослого слона за три часа. А человека — за тридцать минут.

Гремучая змея
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Paplanus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гремучая змея

Хотя его яд и не самый мощный среди змей, объём вещества, поступающего в тело жертвы, поражает. Он поражает дыхательный центр мозга, вызывая остановку дыхания и сердечную недостаточность.

Змей, который охотится на змей

Королевские кобры питаются другими змеями, в том числе ядовитыми. Также в их рацион входят мелкие млекопитающие, яйца и ящерицы. Интересно, что это единственные змеи в мире, строящие гнёзда и охраняющие яйца до появления потомства.

Несмотря на устрашающую репутацию, эти змеи избегают контакта с людьми. Однако, если угроза становится неизбежной, кобра поднимает до трети тела над землей и может смотреть взрослому человеку прямо в глаза — и продолжать двигаться вперёд.

Где живут короли

Кобры обитают в тропических лесах и на равнинах Индии, юга Китая и Юго-Восточной Азии. Их можно встретить и в мангровых зарослях, и в горных лугах, и вдоль рек. Цвет тела может сильно различаться в зависимости от региона.

Уязвимые властелины

В Южной Азии массовая вырубка лесов разрушает естественные ареалы этих змей. Кобры страдают и от незаконной охоты: их ловят ради кожи, мяса и традиционной медицины, а также для торговли экзотическими питомцами. Из-за этого Международный союз охраны природы признал вид уязвимым.

Во Вьетнаме кобры охраняются законом. Индийские власти даже имплантируют змеям микрочипы, чтобы бороться с незаконным оборотом. А организации вроде King Cobra Conservancy ведут просветительскую работу и изучают повадки змей, чтобы лучше их защищать.

Сцена, полная обмана

Королевская кобра — символ для заклинателей змей. Но в реальности это шоу — нечто иное. Кобра слышит не музыку, а чувствует вибрации. И "танец" — это лишь реакция истощённого животного, приученного не нападать через боль и страх.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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