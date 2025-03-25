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Он умер с ней в один день: что переживает собака после смерти хозяина

2:00
Зоосфера » Собаки

"Это Джόрас. Пёсик Кэти Константину. Он был на её похоронах. Его утрата — самая тяжелая. Люди забывают, переживают, учатся жить заново. А животные умирают в тот день, когда теряют своего человека. Их душа опустошается навсегда. Они угасают, ожидая возвращения, которого не будет. Хочу верить, что его теперь тоже любят. Но правда в другом. Джόрас умер с ней. Вчера", — написала моя подруга Георгия.

Доберман
Фото: commons.wikimedia.org by Jack Berry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Доберман

Георгия чувствует так, как чувствуют и человек, и собака. Но действительно ли всё так трагично? Ответ сложнее, чем кажется. Всё зависит от характера. И человека, и собаки.

Есть собаки, которые становятся твоей тенью. Они следуют за тобой повсюду, даже к двери в ванную. Они тоскуют, когда ты уходишь, и их боль — тиха, но ощутима. Если ты уйдёшь навсегда, они могут сгореть от горя. Или — что ещё больнее — продолжать жить в полумраке, как тень себя прежнего.

Но есть и люди, которым нравится, когда собака полностью зависит от них. Они гордятся этим, забывая, что такая "любовь" не позволяет животному адаптироваться к жизни без хозяина. Полная зависимость — это не любовь. Это мягкая форма манипуляции, за которой часто скрываются внутренние пустоты и страх близости.

Я не осуждаю таких людей. Но мне жаль их собак.

Важно отличать друга от эмоционального костыля. Ведь собака не может выбрать или защитить себя. Она просто любит.

Те, кто по-настоящему любит своих питомцев, не хотят, чтобы они умирали вместе с ними. Настоящее наследие — это собака, которая продолжит жить, неся в себе память о вас. Живая память, а не печальный памятник.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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