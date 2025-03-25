Эти породы собак не переносят детей — лучше не рискуйте

3:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выбирая собаку, многие ориентируются на внешность, фильмы и "милые фото в интернете". Но если в семье есть дети, особенно маленькие, важно смотреть глубже — на характер, уровень активности, терпимость к шуму и тактильному контакту. Есть породы, которые вряд ли подойдут для жизни с детьми, и с этим стоит считаться заранее.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Хаски

Почему одни собаки не ладят с детьми

Причины могут быть разными: от недоверия к посторонним до чувствительности, упрямства или сильного инстинкта охраны территории. Шум, резкие движения, попытки обнять или потискать могут спровоцировать у собаки стресс — и даже агрессию.

Вот список пород, которым с детьми чаще всего не по пути — по мнению экспертов и опытных кинологов.

1. Акита-ину

Воплощение верности — но не терпимости. Эта порода самостоятельна, с выраженными охранными инстинктами. Может воспринимать детей как нарушителей личного пространства. Без социализации и жёсткой дрессировки — рискованное решение.

2. Далматинец

Звезда мультиков, но не семьи с детьми. Далматины — сильные, упрямые, нуждаются в серьёзной физической нагрузке. При недостатке внимания или дисциплины становятся непредсказуемыми и могут проявлять агрессию.

3. Русский той-терьер

Хрупкий, пугливый, легко стрессует. Резкие детские движения могут вызвать у него страх и даже агрессивную реакцию. Эта порода — не для шумного дома с малышами.

4. Доберман

Интеллигентный охранник, но с сильной склонностью к доминированию. Если в семье нет опыта воспитания таких собак, ребёнок может стать случайным "триггером" для негативной реакции.

5. Хаски

Дружелюбный, но неудержимый. Энергия хаски зашкаливает, он может случайно толкнуть, сбить или испугать ребёнка. Плюс — сложность в дрессировке.

6. Басенджи

"Молчаливая" собака из Африки с независимым нравом. Игнорирует команды, упрям, склонен к побегам. Не любит суету и может не ужиться с активными детьми.

7. Алабай (среднеазиатская овчарка)

Огромный и сильный. Даже при обучении остаётся потенциально опасным в доме с малышами. Требует уверенного и опытного хозяина. Безопасность ребёнка с алабаем — под вопросом.

8. Чихуахуа

Миниатюрный, но с характером. Часто воспринимает детей как угрозу. Может укусить, если ребёнок нарушит его границы. Склонен к ревности и избирательной привязанности.

9. Пекинес

Эгоцентричен, не терпит фамильярности. Детский смех, крики и прикосновения могут вызвать у него настоящую истерику. Может огрызаться и кусаться.

10. Веймаранер

Крупный охотник с сильным характером и инстинктами. Требует строгого режима, физической активности и опытного хозяина. В доме с детьми может стать неконтролируемым.

Если у вас дети, особенно дошкольного возраста, выбирайте собаку не по внешности, а по темпераменту и совместимости с образом жизни семьи. Помните: даже самый преданный пёс может чувствовать стресс — и реагировать на него не лучшим образом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



