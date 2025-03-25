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Сиамская кошка поменяла цвет? Вот почему это происходит

1:46
Зоосфера

Многие любители кошек слышали загадочную историю: сиамские красавицы умеют менять цвет шерсти. Одни уверены, что это миф, другие — что это магия. Но правда куда интереснее — и научно объяснима.

Сиамская кошка
Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сиамская кошка

Могут ли сиамские кошки действительно менять цвет

Да, и это не сказка. Сиамские кошки — одни из немногих, чья шерсть действительно может становиться светлее или темнее в зависимости от внешних условий. И дело тут вовсе не в волшебстве, а в уникальной генетике.

Ген альбинизма и температура

У сиамских кошек есть особенный ген альбинизма, но он ведёт себя необычно. В норме этот ген блокирует выработку пигмента, делая шерсть белой. Но у сиамов он активируется только в определённых условиях — а именно при пониженной температуре.

  • В тёплой среде (например, в животе матери, а потом в уютной квартире) пигмент почти не вырабатывается — поэтому живот, грудка и бока остаются светлыми.

  • А вот холодные участки тела — лапы, уши, хвост и мордочка — темнеют. Там температура чуть ниже, и пигмент включается.

Живёт кошка в тепле — становится светлее. Мёрзнет — темнеет.

Может ли окрас меняться с возрастом

Да, но не мгновенно. Чтобы изменение оттенка стало заметным, нужно длительное воздействие температуры. Поэтому в регионах с холодным климатом сиамские кошки часто выглядят темнее, чем их сородичи, живущие в южных широтах.

Также с возрастом у многих сиамов шерсть становится чуть темнее — это естественный процесс, и он никак не связан с болезнями или стрессом.

Уточнения

Сиамская кошка — одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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