Сиамская кошка поменяла цвет? Вот почему это происходит

Многие любители кошек слышали загадочную историю: сиамские красавицы умеют менять цвет шерсти. Одни уверены, что это миф, другие — что это магия. Но правда куда интереснее — и научно объяснима.
Да, и это не сказка. Сиамские кошки — одни из немногих, чья шерсть действительно может становиться светлее или темнее в зависимости от внешних условий. И дело тут вовсе не в волшебстве, а в уникальной генетике.
У сиамских кошек есть особенный ген альбинизма, но он ведёт себя необычно. В норме этот ген блокирует выработку пигмента, делая шерсть белой. Но у сиамов он активируется только в определённых условиях — а именно при пониженной температуре.
В тёплой среде (например, в животе матери, а потом в уютной квартире) пигмент почти не вырабатывается — поэтому живот, грудка и бока остаются светлыми.
А вот холодные участки тела — лапы, уши, хвост и мордочка — темнеют. Там температура чуть ниже, и пигмент включается.
Живёт кошка в тепле — становится светлее. Мёрзнет — темнеет.
Да, но не мгновенно. Чтобы изменение оттенка стало заметным, нужно длительное воздействие температуры. Поэтому в регионах с холодным климатом сиамские кошки часто выглядят темнее, чем их сородичи, живущие в южных широтах.
Также с возрастом у многих сиамов шерсть становится чуть темнее — это естественный процесс, и он никак не связан с болезнями или стрессом.
Сиамская кошка — одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.
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