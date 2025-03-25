Аллергия на собаку? Вот как жить с питомцем и не чихать

"Хочешь настоящего друга — заведи собаку", — гласит известная пословица. Но что делать, если друг уже есть, а вот аллергия появилась позже? Оказаться перед сложным выбором — не редкость. Хорошая новость: расставаться с любимцем вовсе не обязательно. Есть способы, которые помогут свести симптомы к минимуму — и наслаждаться общением без вреда для здоровья.
Первая и главная мера — чистота. Купайте и вычёсывайте питомца по графику. Это снижает количество шерсти, перхоти и других аллергенов:
короткошёрстных собак — 1-2 раза в год,
длинношёрстных — минимум раз в 3 месяца.
Используйте специальные шампуни, особенно с овсянкой в составе — они снижают раздражение кожи и предотвращают появление кожных проблем у животного.
Воздухоочистители с НЕРА-фильтрами — настоящая находка для аллергиков. Они задерживают мельчайшие частицы шерсти, пыльцы и перхоти. Такое устройство быстро очищает воздух в доме и снижает уровень аллергенов.
Создайте в доме "свободные от шерсти" зоны — например, спальню. Это поможет хотя бы частично оградить себя от контакта с аллергенами и даст организму время на "перезагрузку".
После игр с собакой шерсть оседает на одежде и постели. Стирать вещи стоит не реже раза в неделю — особенно наволочки, одеяла и пледы, если питомцу разрешено находиться рядом.
Если все меры не помогают, можно обратиться к врачу-аллергологу. Он подберёт антигистаминное средство, которое эффективно и безопасно именно для вас. Но медикаменты — это крайняя мера.
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