Аллергия на собаку? Вот как жить с питомцем и не чихать

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

"Хочешь настоящего друга — заведи собаку", — гласит известная пословица. Но что делать, если друг уже есть, а вот аллергия появилась позже? Оказаться перед сложным выбором — не редкость. Хорошая новость: расставаться с любимцем вовсе не обязательно. Есть способы, которые помогут свести симптомы к минимуму — и наслаждаться общением без вреда для здоровья.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Золотистый ретривер

Регулярный уход за собакой

Первая и главная мера — чистота. Купайте и вычёсывайте питомца по графику. Это снижает количество шерсти, перхоти и других аллергенов:

короткошёрстных собак — 1-2 раза в год,

длинношёрстных — минимум раз в 3 месяца.

Используйте специальные шампуни, особенно с овсянкой в составе — они снижают раздражение кожи и предотвращают появление кожных проблем у животного.

Используйте HEPA-фильтры

Воздухоочистители с НЕРА-фильтрами — настоящая находка для аллергиков. Они задерживают мельчайшие частицы шерсти, пыльцы и перхоти. Такое устройство быстро очищает воздух в доме и снижает уровень аллергенов.

Ограничьте доступ к отдельным зонам

Создайте в доме "свободные от шерсти" зоны — например, спальню. Это поможет хотя бы частично оградить себя от контакта с аллергенами и даст организму время на "перезагрузку".

Стирайте одежду и бельё чаще

После игр с собакой шерсть оседает на одежде и постели. Стирать вещи стоит не реже раза в неделю — особенно наволочки, одеяла и пледы, если питомцу разрешено находиться рядом.

Антигистаминные препараты — только после консультации

Если все меры не помогают, можно обратиться к врачу-аллергологу. Он подберёт антигистаминное средство, которое эффективно и безопасно именно для вас. Но медикаменты — это крайняя мера.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

