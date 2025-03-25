Питомец так и норовит выбраться в подъезд? Дело не только в любопытстве

Владельцы домашних кошек, особенно в многоэтажках, часто замечают: стоит приоткрыть дверь — и питомец тут как тут. Словно специально караулит момент, чтобы выскользнуть в подъезд. Кажется, что за ней стоит настоящее стремление к свободе. Но всё ли так просто?
На самом деле у кошек есть несколько причин для такого поведения — и все они объясняются не "любовью к приключениям", а природными инстинктами.
Кошка — прирождённый охранник своего пространства. Она считает, что всё вокруг принадлежит ей: квартира, лестничная клетка, даже двери соседей. А раз территория её - значит, нужно её исследовать и контролировать. Особенно если за дверью слышны чужие шаги или запахи.
Подъезд — это настоящая "пахучая энциклопедия". Следы других животных, запахи с улицы, духи соседей, стиральный порошок из чьей-то квартиры — всё это манит. Исследовать новые ароматы для кошки так же важно, как для нас — читать новости.
Иногда тяга к "побегу" может быть тревожным звоночком. Кошке неуютно, и она хочет покинуть пространство, которое вызывает стресс. Причины могут быть разными:
шумный ремонт;
частые гости, особенно незнакомые;
другие домашние животные, с которыми не сложились отношения.
Если кошка регулярно рвётся к двери и ведёт себя тревожно, стоит присмотреться — возможно, причина именно в атмосфере дома.
Побег даже в "безобидный" подъезд может закончиться печально:
инфекция из пыли и грязи;
встреча с враждебной собакой или другим животным;
конфликт с соседями;
вероятность выбежать дальше — на улицу.
Поэтому важно не игнорировать поведение питомца, а понять, что именно его тревожит — и мягко направить в нужную сторону.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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