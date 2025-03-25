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Питомец так и норовит выбраться в подъезд? Дело не только в любопытстве

2:04
Зоосфера

Владельцы домашних кошек, особенно в многоэтажках, часто замечают: стоит приоткрыть дверь — и питомец тут как тут. Словно специально караулит момент, чтобы выскользнуть в подъезд. Кажется, что за ней стоит настоящее стремление к свободе. Но всё ли так просто?

Испуганная кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Испуганная кошка

Зачем кошка пытается выйти из квартиры

На самом деле у кошек есть несколько причин для такого поведения — и все они объясняются не "любовью к приключениям", а природными инстинктами.

1. Желание контролировать территорию

Кошка — прирождённый охранник своего пространства. Она считает, что всё вокруг принадлежит ей: квартира, лестничная клетка, даже двери соседей. А раз территория её - значит, нужно её исследовать и контролировать. Особенно если за дверью слышны чужие шаги или запахи.

2. Любопытство и новые запахи

Подъезд — это настоящая "пахучая энциклопедия". Следы других животных, запахи с улицы, духи соседей, стиральный порошок из чьей-то квартиры — всё это манит. Исследовать новые ароматы для кошки так же важно, как для нас — читать новости.

3. Дискомфорт в доме

Иногда тяга к "побегу" может быть тревожным звоночком. Кошке неуютно, и она хочет покинуть пространство, которое вызывает стресс. Причины могут быть разными:

  • шумный ремонт;

  • частые гости, особенно незнакомые;

  • другие домашние животные, с которыми не сложились отношения.

Если кошка регулярно рвётся к двери и ведёт себя тревожно, стоит присмотреться — возможно, причина именно в атмосфере дома.

Почему это опасно

Побег даже в "безобидный" подъезд может закончиться печально:

  • инфекция из пыли и грязи;

  • встреча с враждебной собакой или другим животным;

  • конфликт с соседями;

  • вероятность выбежать дальше — на улицу.

Поэтому важно не игнорировать поведение питомца, а понять, что именно его тревожит — и мягко направить в нужную сторону.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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