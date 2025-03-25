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Нужно ли кошке рожать хоть раз? Ответ, который вас удивит

2:13
Зоосфера

Многие владельцы откладывают стерилизацию своих питомиц, полагая, что каждая кошка должна "испытать радость материнства". Кажется, что не дав ей понянчиться с котятами — мы поступаем нечестно. Но действительно ли у животных есть такая потребность?

Красивый кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивый кот

Хотят ли кошки рожать

Ответ на этот вопрос не так очевиден, как хотелось бы. Спросить у самих кошек, конечно, невозможно. Но если прислушаться к мнению специалистов, всё встаёт на свои места: желание рожать — это человеческий взгляд на инстинкты животных.

Кошками управляет не осознанное желание стать матерью, а инстинкт размножения. Это биологическая программа: она срабатывает в нужный момент, но не делает животное счастливым в человеческом смысле слова.

Где забота, а где инстинкт

На воле или при свободном выгуле кошки действительно рожают часто — так устроена природа. Но как только котята подрастают, мать теряет к ним интерес. Более того, со временем она может воспринимать их как конкурентов за территорию и пищу.

Никакой "материнской любви" в привычном для нас смысле у кошек нет. Всё - по строгим законам инстинктов.

Почему роды — это не "польза", а риск

Многие не осознают, что каждая беременность — это стресс для организма, особенно при частых родах. У заводчиков, следящих за здоровьем кошки, есть чёткие графики и ограничения. А вот домашние кошки, которых "дают понянчиться один раз", часто не получают ни нужного ухода, ни ветеринарного контроля.

Чем больше беременностей — тем выше риск болезней и тем меньше продолжительность жизни.

Стерилизация — забота, а не жестокость

Стерилизованные кошки, которые никогда не рожали, по данным ветеринаров, живут дольше и болеют реже. У них снижен риск опухолей и заболеваний половой системы, а гормональный фон становится стабильным.

Важно помнить: животное не страдает от того, что у него не было потомства — оно просто живёт своей жизнью. Не стоит приписывать кошке человеческие желания.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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