Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снаружи тигр, внутри трещит: как китайцы нас всех объехали
Слова фигуристов тронули даже судей: что скрывала пара до выхода на лёд
Не наступать на эти грабли! Экономист предостерегает от опасного шага с криптовалютой
Первые симптомы артроза, которые легко спутать с обычной усталостью
Модели Lada снова в продаже: неожиданные цены на легковушки
Гладкое, сияющее, довольное: лицо твоей мечты возможно — и вот с чего начать
В Венгрии заявили, что вступление Украины в Евросоюз разрушит европейскую экономику
Роза Хутор принимает всероссийские соревнования по сноуборду и фристайлу
Машину угнали, а налог пришёл — как не платить за авто, которого у вас уже нет

Щенок остался один и разнёс квартиру? Вот, как с этим бороться

Зоосфера

Разгрызанные ножки стола, пострадавшие диваны и перекушенные провода — знакомая картина для многих владельцев собак. Но прежде чем наказывать любимца, стоит разобраться, что именно толкает его на такие поступки.

Спящий щенок
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящий щенок

Почему щенки грызут мебель

Причин у такой привычки может быть несколько, и не все они очевидны:

  • Смена зубов. В возрасте 3-6 месяцев у щенков начинается процесс замены молочных зубов. Он вызывает зуд и дискомфорт, которые малыши стараются унять, жуя всё подряд.

  • Нехватка витаминов. Иногда собака таким образом сигнализирует о внутренних проблемах. Периодические визиты к ветеринару помогут выявить дефицит и вовремя его устранить.

  • Скука и одиночество. Активным щенкам нужно движение, игры и общение. А если питомец остаётся один, он может начать грызть мебель просто от тоски или в попытке справиться с тревогой.

Как отучить собаку портить мебель

Самый действенный способ — застать питомца "на месте преступления". Реакция должна быть мгновенной:

  • строгая интонация;

  • лёгкий щелчок по носу (только без агрессии);

  • повторяемость — собака должна чётко связать своё поведение с наказанием.

Важно: ругать нужно только в момент действия. Если наказание последует позже, щенок не поймёт, за что его отчитали.

Что предложить вместо мебели

Чтобы щенок не переключался на диван или стул, дайте ему альтернативу:

  • специальные жевательные игрушки;

  • съедобные лакомства для прорезывания зубов;

  • обновляйте арсенал, чтобы интерес к предметам не угасал.

Если питомец переживает одиночество, может помочь включенное радио или тихая музыка — это создаёт ощущение присутствия людей.

Когда же понять, что именно беспокоит щенка, не получается — лучше не тянуть и обратиться к кинологу. Опытный инструктор поможет выявить причину и скорректировать поведение.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают
Здоровье
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают Аудио 
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Еда и рецепты
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
8 уровней под песками Египта: спиральные туннели и гигантские кубы — куда ведут шахты фараонов? Игорь Буккер Прорыв ВСУ в Белгородскую область купирован. Гладков подтверждает стабильность обстановки Любовь Степушова На потеху людоедам. Тот, кто уцелел в Курском аду, теперь добивается на Белгородщине Дмитрий Плотников
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Последние материалы
Не наступать на эти грабли! Экономист предостерегает от опасного шага с криптовалютой
Первые симптомы артроза, которые легко спутать с обычной усталостью
8 уровней под песками Египта: спиральные туннели и гигантские кубы — куда ведут шахты фараонов?
Прорыв ВСУ в Белгородскую область купирован. Гладков подтверждает стабильность обстановки
Щенок остался один и разнёс квартиру? Вот, как с этим бороться
Модели Lada снова в продаже: неожиданные цены на легковушки
Гладкое, сияющее, довольное: лицо твоей мечты возможно — и вот с чего начать
В Венгрии заявили, что вступление Украины в Евросоюз разрушит европейскую экономику
Роза Хутор принимает всероссийские соревнования по сноуборду и фристайлу
Машину угнали, а налог пришёл — как не платить за авто, которого у вас уже нет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.