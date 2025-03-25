Щенок остался один и разнёс квартиру? Вот, как с этим бороться

Разгрызанные ножки стола, пострадавшие диваны и перекушенные провода — знакомая картина для многих владельцев собак. Но прежде чем наказывать любимца, стоит разобраться, что именно толкает его на такие поступки.

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спящий щенок

Почему щенки грызут мебель

Причин у такой привычки может быть несколько, и не все они очевидны:

Смена зубов. В возрасте 3-6 месяцев у щенков начинается процесс замены молочных зубов. Он вызывает зуд и дискомфорт, которые малыши стараются унять, жуя всё подряд.

Нехватка витаминов. Иногда собака таким образом сигнализирует о внутренних проблемах. Периодические визиты к ветеринару помогут выявить дефицит и вовремя его устранить.

Скука и одиночество. Активным щенкам нужно движение, игры и общение. А если питомец остаётся один, он может начать грызть мебель просто от тоски или в попытке справиться с тревогой.

Как отучить собаку портить мебель

Самый действенный способ — застать питомца "на месте преступления". Реакция должна быть мгновенной:

строгая интонация;

лёгкий щелчок по носу (только без агрессии);

повторяемость — собака должна чётко связать своё поведение с наказанием.

Важно: ругать нужно только в момент действия. Если наказание последует позже, щенок не поймёт, за что его отчитали.

Что предложить вместо мебели

Чтобы щенок не переключался на диван или стул, дайте ему альтернативу:

специальные жевательные игрушки;

съедобные лакомства для прорезывания зубов;

обновляйте арсенал, чтобы интерес к предметам не угасал.

Если питомец переживает одиночество, может помочь включенное радио или тихая музыка — это создаёт ощущение присутствия людей.

Когда же понять, что именно беспокоит щенка, не получается — лучше не тянуть и обратиться к кинологу. Опытный инструктор поможет выявить причину и скорректировать поведение.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



